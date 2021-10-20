Apple снова рисует Украину без Крыма: МИД разбирается, как так произошло

В приложении Apple показали Украину без Крыма​ / Скриншот

В приложении Apple Music для музыкантов, которое позволяет им отслеживать прослушивание треков по странам, показывают карту Украины без Крыма. Это возмутило пользователей соцсети, а в Министерстве иностранных дел заверили, что поручили выяснить ситуацию.

На "русский Крым" обратило внимание сообщество в Instagram Culture Ukraine, в которой публикуется информация об украинской поп-культуре. "Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", – говорится в сообщении сообщества.

Среди украинских пользователей многие остались недовольными. Среди них, в том числе стали звучать слова о желании перейти с Apple Music на Spotify. По словам одного из возмущенных пользователей, в службе поддержки Apple в Украине ему сообщили, что "не имеют на это влияния".

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Реакция украинских властей

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в комментарии Hromadske что его ведомство уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", – подчеркнул он.

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