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Apple снова рисует Украину без Крыма: МИД разбирается, как так произошло

20 октября 2021, 15:42

В связи с таким скандалом, многие украинцы уже изъявили желание перейти с Apple Music на Spotify.

В приложении Apple показали Украину без Крыма​ / Скриншот

В приложении Apple Music для музыкантов, которое позволяет им отслеживать прослушивание треков по странам, показывают карту Украины без Крыма. Это возмутило пользователей соцсети, а в Министерстве иностранных дел заверили, что поручили выяснить ситуацию.

На "русский Крым" обратило внимание сообщество в Instagram Culture Ukraine, в которой публикуется информация об украинской поп-культуре. "Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", – говорится в сообщении сообщества.

Среди украинских пользователей многие остались недовольными. Среди них, в том числе стали звучать слова о желании перейти с Apple Music на Spotify. По словам одного из возмущенных пользователей, в службе поддержки Apple в Украине ему сообщили, что "не имеют на это влияния".

Фото: Скриншот

Реакция украинских властей

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в комментарии Hromadske что его ведомство уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", – подчеркнул он.

Другие скандалы с фейковой картой Украины

  • Следует отметить, что скандалы с принадлежностью Крымского полуострова происходят регулярно. Не так давно фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II написала ответ на письмо школьников из аннексированного Крыма. При этом в графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".
  • В июле на сайте Олимпийских игр опубликовали карту, где Крым отделен от Украины границей. Через некоторое время карта вообще исчезла с сайта, а затем появилась с исправлениями.
  • Месяцем ранее украинское представительство компании JBL попало в политический скандал, показав карту страны без Крыма и Донбасса. После жалоб пользователей скандальную Stories убрали со страницы. Вместо нее появилось сообщение о служебном расследовании.
viber
Apple флаг Украины деоккупация Крыма Apple Music
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