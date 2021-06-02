Apple начала продажи меток AirTag в Украине

В Украине стартовали продажи AirTag / Apple

В Украине начались продажи меток Apple AirTag, которые позволяют отслеживать предметы (связки ключей, пульты от ТВ, кошельки и так далее) через приложение "Локатор".

У авторизованных реселлеров Apple можно купить как один гаджет за 1199 грн, так и комплект из четырёх устройств – его продают за 3999 грн. Кроме того, на выбор разные брелки и подвески для крепления AirTag к различным предметам.

Одна из функций метки – возможность записать в неё свои контакты. Если вы вдруг потеряете такую и включите режим пропажи, то нашедший сможет связаться с хозяином гаджета и вернуть его. В Apple отметили, что эта функция работает не только с iOS, но и на любом устройстве Android с модулем NFC.

AirTag для связи использует чип U1 с технологией Ultra-Wide Band, которая поможет точно определять расстояние и направление до потерянного объекта, когда он находится в пределах досягаемости. В Украине эта технология пока не работает из-за ограничений силовых структур – тем не менее, в нашей стране метка все равно способна работать, но за счет менее точного Bluetooth LE. Сейчас в Apple проводит тесты с целью доказать, что задействованные частоты никому не помешают.

Трейлер AirTag

Вслед за Apple, компания Oppo представила свои беспроводные метки – правда, предназначены они не для поиска вещей, а для управления системами умного дома.

В OPPO говорят, что технология работает на дистанции до 15 метров с сантиметровой точностью – спасибо UWB. Заряжаются через разъём USB Type-C и умеют примагничиваться к чехлу. Стоимость и дата старта продаж как меток, так и подходящего к нему чехла, в компании должны объявить чуть позже.