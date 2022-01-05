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Антитеррористическая операция в Алматы: освобожден аэропорт, погибли военные

5 января 2022, 22:42
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В городе Алматы, в котором сегодня проходили массовые акции протеста, началась антитеррористическая операция.

Во время освобождение аэропорта погибли силовики

В городе Алматы, в котором сегодня проходили массовые акции протеста, началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные, сообщает местное издание Zakon.

По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.

Официальных сообщений от Вооруженных сил Казахстана об этом происшествии пока что не было. Есть ли жертвы со стороны протестующих, также неизвестно.

"Силовики снова вошли в Алма-Ату. Звучат выстрелы, рвутся гранаты, слышны сирены. "Антитеррористическая операция", как её называет президент Токаев, началась", - сообщает издание Mash.

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Как сообщил заместитель акима (главы городской администрации) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим, пишет In Business

В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.

Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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