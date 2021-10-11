Антитела к коронавирусу у переболевших сохраняются минимум 17 месяцев - инфекционист

Во второй раз люди практически не болеют, говорит Дубровский / REUTERS

Киевский инфекционист Евгений Дубровский заявляет, что у добровольцев, которые с ним и сотрудничают и которые переболели коронавирусом, иммунитет к болезни сохраняется минимум 17 месяцев.

Такие свежие данные он озвучил на своей Facebook-странице. При этом уровень антител то исчезает, то появляется снова, подчеркивает врач.

"Из своих любимых добровольцев, которым я искренне благодарен за такое длительное участие и поддержку, большая часть уже сдала свою кровь на очередное обследование. У части из них, как вам известно, антитела исчезли (7,3%), у 92,7% антитела держались круглый год. Трое из группы прививались, по собственному желанию, тремя различными видами вакцин (у кого исчезли антитела). Другие не прививались. Сделано обследование на определение уровня антител к ядерному белку (нуклеокапсиду) и спайк-белку. И вот что имеем. У всех исследуемых антитела обеих разновидностей к SARS-CoV-2 на месте. 100%. И это - полные 17 месяцев после болезни (апрель 2020 - октябрь 2021)", - написал Дубровский.

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Во второй раз заболел коронавирусом только один человек

При этом, он отмечает, что уровень антител у добровольцев очень высокий - практически на грани чувствительности тест-систем, независимо от того, привился человек или нет.

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"Самое интересное, что даже у тех, у кого антител не было (исчезли после 8 месяца), они снова появились, хотя исследуемые не вакцинировались. За все эти 17 месяцев дважды заболел только один человек. Второй раз - практически бессимптомно. Именно этот человек и вакцинировался впоследствии, после уже второго выздоровления. Все остальные не болели", - пишет инфекционист.

Дубровский отмечает, что антитела в течение этих 17 месяцев в большинстве держались на высоком уровне, в части динамически менялись - то снижались, то снова росли.

"Почему? Ответ очень прост – в зависимости от контакта с больными. После таких контактов иммунитет реагирует на попытку вируса еще раз попасть в организм человека и защищается. При необходимости, антитела снова возрастают. Даже у тех, кто уже их потерял в течение этого года. Уровень иммуноглобулинов снова увеличился до очень высоких значений", - считает врач.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 8832 жителей страны. В частности заболели 863 ребенка и 78 медработников.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека. Свежие данные опубликовала пресс-лужба МОЗ.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.