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Антитела: что за "агенты" и как они "отгоняют" болезни с помощью иммунитета

26 августа 2021, 22:31

Антитела развиваются в ответ на инфекцию или пассивно попадают в организм при вакцинации.

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Белые кровяные тельца, называемые плазматическими клетками, вырабатывают антитела во время инфекции. / Pixabay

Антитела - это белки, борющиеся с болезнями в организме, которые играют решающую роль в иммунной системе. Подобно поисковому батальону, антитела распознают инфекционных захватчиков, таких как бактерии и вирусы, и помогают организму уничтожить их.

Антитела развиваются в ответ на инфекцию или пассивно попадают в организм при вакцинации. Антитело иногда называют иммуноглобулином. Но не все антитела являются иммуноглобулинами, как и не все иммуноглобулины являются антителами.

Белые кровяные тельца, называемые плазматическими клетками, вырабатывают антитела во время инфекции. Одна плазматическая клетка может секретировать от нескольких сотен до тысяч антител из второго надежного источника, чтобы создать мощный иммунный ответ.

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Как выглядят антитела

Антитела представляют собой белки Y-образной формы. Основание антитела (вертикальная ножка Y) помогает ему общаться с другими компонентами иммунной системы. Кончик антитела (обе руки) может связываться с чужеродными захватчиками. Эти захватчики, полностью или частично, называются антигены.

Каждое антитело имеет в общей сложности четыре белковые цепи: две легкие и две тяжелые цепи, расположенные в структуре легкий-тяжелый-тяжелый-легкий. Легкие цепи весят приблизительно 25 килодальтон (кДа), а тяжелые цепи - около 50 кДа.

Кончик антитела состоит из частей как легкой, так и тяжелой цепи. Ученые называют этот наконечник "сайтом связывания антигена" или паратопом.

Антитела имеют трехмерную структуру, которая помогает им точно связываться с тысячами, даже миллионами различных антигенов. Благодаря своей высокой специфичности и сродству к различным антигенам, антитела являются ценным и незаменимым инструментом в диагностике и лечении.

Как они работают?

Антитела развиваются во время инфекции или в ответ на вакцину. Каждое антитело специфично и выполняет одну из двух точных задач: пометить захватчика для уничтожения другими иммунными клетками или уничтожить захватчика само по себе.

Антитело может распознавать антиген и связываться с ним специальным "замком и ключом". Это связывание запускает иммунный ответ организма и мобилизует другие клетки для борьбы с вторгающимся антигеном.

После того, как иммунная система справляется с антигеном и устраняет его, она создает продуцирующие антитела клетки памяти, которые остаются активными в организме еще долгое время после выздоровления. Эти клетки памяти гарантируют, что организм будет лучше подготовлен к более быстрому иммунному ответу, если когда-либо снова подвергнется воздействию того же антигена.

Согласно надежному источнику Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), продолжительность, в течение которой антитела обеспечивают иммунитет, различается от человека к человеку. Продолжительность также отличается от одного заболевания к другому.

Кроме того, антитела, которые развиваются в ответ на инфекцию кори, защищают человека от будущего случая кори, но не обеспечивают иммунитета, например, от лихорадки денге или COVID-19.

Типы и расположение антител

Существует пять классификаций антител, каждая из которых основана на структуре антител и их местонахождении в организме.

Иммуноглобулин G (IgG)

IgG - это наименьшее и наиболее распространенное антитело в системе, состоящее примерно на 80% из иммуноглобулинов. Это единственное антитело, которое может перемещаться через плаценту от родителя к плоду. Это обеспечивает естественный пассивный иммунитет плоду.

IgG - это антитело общего назначения, защищающее от инфекционных агентов, которые активны в крови и тканях. Он играет ключевую роль в формировании постинфекционного иммунитета.

Иммуноглобулин А (IgA)

IgA - это второе по распространенности антитело, составляющее около 10–15% надежного источника иммуноглобулинов. Он обычно присутствует в выделениях организма, таких как молозиво (первое молоко), слюна, пот и слезы.

IgA действует как первая линия защиты слизистых оболочек, контактирующих с антигеном. Он предотвращает прикрепление бактерий и вирусов к эпителиальным клеткам организма. IgA также нейтрализует бактериальные токсины и вирусы.

Иммуноглобулин М (IgM)

IgM - самые большие по размеру антитела, но они составляют лишь 10% всех иммуноглобулинов. Он сравнительно тяжелее других антител.

IgM - это самые ранние антитела, которые вырабатывает плод до рождения. Он в основном присутствует во внутрисосудистом пространстве и отвечает за защиту от заражения крови. Вот почему медицинские работники часто связывают дефицит IgM с сепсисом.

Иммуноглобулин D (IgD)

IgD менее изучен по сравнению с другими иммуноглобулинами. Он присутствует в тканях, выстилающих грудь и живот. Хотя роль IgD в иммунном ответе неясна, исследование, проведенное в ЕС в 2015 году, показало высокий уровень IgD у людей с воспалительными аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка.

Другое исследование 2016 года показало повышенный уровень IgD у людей с ревматоидным артритом. Тем не менее, исследователи должны продолжить изучение связи между IgD, иммунитетом и воспалением.

Иммуноглобулин Е (IgE)

IgE - наименее распространенный антитела в системе, присутствующие в следовых количествах в сыворотке. Уровни IgE повышаются, когда организм реагирует на пыльцу, шерсть животных и споры грибка. В больших количествах он присутствует у людей, страдающих астмой, сенной лихорадкой и экземой.

IgE развивается в слизистой оболочке дыхательных путей и кишечника. Он также играет роль в воспалительных реакциях, гиперчувствительности и глистных инфекциях.

Антитело против антигена

Из-за их взаимосвязи в болезни исследователи часто обсуждают антитела в контексте антигенов. Но это две разные противоположности по своему составу и поведению.

Антитело - это белок, который развивается в ответ на чужеродного захватчика (антиген). Антиген может быть белком, липидом, углеводом или нуклеиновой кислотой.

Антитела являются важным компонентом иммунного ответа и защищают от болезней, в то время как антигены обычно вызывают вредную реакцию организма или аллергическую реакцию.

Некоторые антитела известны как иммуноглобулины, а антигены - иммуногенами.

Еще одно ключевое различие между антителами и антигенами заключается в их месте происхождения. Антитела развиваются в организме, а антигены чужеродны для организма и имеют внешнее происхождение.

В то время как антитела остаются в организме от нескольких недель до лет после заражения, антигены быстро нейтрализуются или удаляются, чтобы помочь предотвратить или сдержать инфекции.

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