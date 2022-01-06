Аномальное тепло: в Одессе посреди зимы проснулись деревья и "божьи коровки"

В Одессу пришла весна посреди зимы / Укрифнорм

Из-за аномально теплого конца декабря и начала января в Одессе природа начала просыпаться раньше, сообщает Укринформ.

Так, в парках и скверах деревья уже начали выбрасывать почки, на некоторых – уже длинные зеленые листья. Замечены даже "божьи коровки", обычно появляющиеся в апреле.

Погода в Украине

В ближайшее дни погода в Украине изменится - на смену теплым дням придут морозы. Температура воздуха снизится уже перед православным Рождеством 7 января.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что Новый год 2022 начался с температурных рекордов. Потепление было обусловлено приходом на территорию страны теплых воздушных масс из Атлантики.

До конца нынешней рабочей недели плюсовые температуры будут фиксироваться практически во всех регионах Украины. Единственное исключение – северо-восток и Карпаты. Там столбики термометров могут опуститься до -1…-6 градусов.

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7 января территорию страны накроет антициклон. Похолодание сначала придет в западные регионы Украины, а затем распространиться по всей территории страны. Синоптик отмечает, что погода в Украине будет солнечной и сухой. Морозы также не будут сильными - в среднем температура понизится до -5.

Птуха добавила, что колебания температур могут в ближайшие дни "испортить" горнолыжный отдых. В украинских горах в эти дни прогнозируется мокрый снег и плюсовая температура.

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