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Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог

20 августа 2021, 23:22
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По словам Балабух, есть вероятность, что зима 2021 года тоже окажется аномально теплой.

Погода в Украине зимой / pixabay

Климатолог Вера Балабух в интервью Главреду рассказала, с какими погодными трудностями мы можем столкнуться уже этой зимой и весной следующего года.

Климатолог призналась, что составить прогноз на ближайшие несколько лет невозможно, но уже сейчас специалисты ожидают среднее отклонение, то есть аномальные температуры. В целом зимы в Украине существенно изменились за последние годы.

"Суровость зимы уменьшается. Это характерно и для западных, и для восточных областей Украины, хотя на востоке традиционно у нас зима более суровая. Но следует учитывать еще одну тенденцию. Хотя в целом суровость зимы уменьшается, как и ее продолжительность, и количество морозных дней, при этом количество дней с сильными морозами у нас остается таким же, как раньше. Это тоже проблема, потому что в течение зимы у нас часто сохраняются плюсовые температуры, а, следовательно, у растений даже не прекращается период вегетации, но потом вдруг идет заток холода и мороз -20", - говорит Балабух.

По ее словам, из-за такой погоды мы за один-два дня теряем наши плодовые деревья, как произошло в этом году.

"То, что количество дней с сильными морозами не меняется на фоне увеличения температуры, является большим вызовом для сельского хозяйства, который требует принять определенные меры, адаптироваться к новым условиям, чтобы в дальнейшем не терять урожаи", - объяснила климатолог.

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Она также добавила, что в 2021 году погода не перестает удивлять. Этот год не стал засушливым, а в апреле-июне осадков было достаточно. Лето стало очень жарким, хотя гроз и дождей было достаточно. Есть вероятность, что зима 2021 года тоже окажется аномально теплой.

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Климатолог отметила, что на головы жителей начнут довольно часто обрушиваться различные катаклизмы.

"Увеличивается количество и интенсивность опасных погодных явлений: мощные ливни, сильные ветры, высокая пожарная опасность. Более мощными становятся грозы, в более холодный период – гололед, налипание мокрого снега, снегопады. Если зимой у нас температура воздуха становится выше, то изменяются структура осадков, и они выпадают преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Налипание мокрого снега наносит существенный вред, ломает деревья и крыши домов", - добавила климатолог.

Также она отметила, что и высокие температуры могут наделать беды, так как периоды аномальных температур стали увеличиваться.

"В это время люди часто себя плохо чувствуют, потому что возрастает тепловой стресс и увеличивается тепловая нагрузка. Все это крайне негативно влияет на человеческий организм. Кроме того, это становится большой нагрузкой на электросети, потому что все пытаются установить кондиционеры, чтобы как-то спастись от жары. И электросети часто не выдерживают такой нагрузки, особенно когда это касается крупных городов и старых регионов, где просто некуда ставить новые трансформаторы", - объяснила специалист.

Как ранее сообщали, осенью этого года погода в Украине в октябре будут и теплые дни с температурой воздуха за +20 градусов, и морозные дни с -2 градусами. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

viber
погода Погода в Украине Вера Балабух
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