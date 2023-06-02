"Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена": языковед объяснил, как правильно употреблять имена

Родители имеют право называть ребенка любым именем, но некоторые варианты имен не присущи украинскому языку.

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Языковед объяснил, как правильно употреблять имена/ скрин

Среди украинцев часто возникают дискуссии, как употреблять те или иные имена, и какой вариант правильный. Такая проблема чаще всего преследует родителей, которые выбирают имя своему ребенку.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какой вариант распространенных имен более присущ украинскому языку, а какие варианты более свойственны для использования в других языках.

Авраменко объяснил, что "Анна" и "Ганна" – это два фонетических варианта одного и того же имени. Однако в русском и болгарском языке распространен вариант "Анна", а в украинском, польском и белорусском – "Ганна". В чешском - "Гана" с одной буквой "н". Языковед отметил, что родители имеют право выбирать тот вариант, который им нравится.

"Сейчас в документах иногда записывают не "Христина", а "Крістіна", не "Микита", а "Нікіта", не "Олена", а "Альона". Дорогие родители, это ваше право, но более распространен в нашей стране и, как по мне, правильный подход, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", – отмечает Авраменко.

Он привел пример своей ученицы "Дарини" – мама называет девочку именем "Дар'я", папа – "Даринка", а в школе ее зовут "Дашею".

"Интересно, что ей все варианты нравятся. Но бывает так, что человек любит, чтобы его называли только одним конкретным именем, и выбор такой нужно уважать", – подчеркнул языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно употреблять имена:

Ранее Авраменко рассказал, почему неправильно говорить "приношу вибачення". Языковед отметил, что это выражение сейчас очень распространено, однако многие даже не догадываются, почему так говорить нельзя.

Также раньше Авраменко рассказал, почему мы неправильно говорим "дякую". Хоть нам и кажется, что мы правильно выражаем благодарность, часто мы допускаем одну огромную ошибку.

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