Ангелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей маме

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская артистка Ирина Билык сняла клип на песню Ангелов не выбирают в виде анимационного фильма.

Известная украинская артистка Ирина Билык около года не могла записать клип на песню "Ангелов не выбирают", так как у нее каждый раз из глаз катились слезы. Об этом Билык призналась ы своем Facebook.

"Песню Ангелов не выбирают я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы.Несмотря на то, что эта композиция печальная, я думаю что она понравится моим поклонникам. Я всегда пою то, о чем молчит моё сердце!", - говорит певица.

Билык рассказала, что очень эмоционально воспиринимала саму песню, поэтому долго не могла ее снять, так как рыдала с первых строчек.

"Впервые я не смогла принимать участие в съёмках клипа, потому что целый год как только я начинала петь первые строчки этой песни у меня по щекам катились слёзы. И я решила, что правильнее будет создать на эту великолепную песню, автором которой является Александр Тищенко, анимационный фильм. Уверена, что мой первый мультипликационный эксперимент удался. Не уверена что эта песня является форматной для радиостанций, но я точно знаю, что она откликнется в миллионах сердец моих поклонников. Благодарю всех кто принимал участие в данном проекте!", - добавила Билык.

Режиссером мультипликации выступила Александра Богдан, саундпродюсером известный гитарист Орест Галицкий. Также в проекте принимали участие Сергей Петров, Александр Садовец, Игорь Агрич, Орхан Агабейли.

На песню эмоционально среагировали поклонники певицы:

"Викотилась сльоза... Дякую Богові що моя мама жива... Здоров'я міцного всім мамам...і щирі співчуття всім тих, хто втратив маму...", "Душевная песня и чудесная мамочка у вас, Ирина, всегда будет жить в ваших сердцах, любимых детей и внуков", "Очень нежно... Ирочка, вы магическая певица!!", "Ирочка благодарю, песня супер, исполнение на высоте, и слеза катится Я вернулась в детство, там где она, моя мама ещё жива...", - пишут в комментариях.

Ирина Билык Ангелов не выбирают - текст песни

Послушай, мама ты уже не со мной

Ты всегда была за моею спиной

И бога молила чтоб мимо прошло ненастье

Теперь я знаю мама что значит счастье

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Вот такой вот такой у меня

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Это мама мама моя

Послушай, мама, клён давно уже вырос

Но детство я помню оно не забылось

А я тебя мама люблю очень-очень

Не забываю тебя ни днём, ни ночью

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Вот такой вот такой у меня

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Это мама мама моя

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Вот такой вот такой у меня

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Это мама мама моя

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Вот такой вот такой у меня

Ангелов не выбирают, и я это точно знаю

Это мама мама моя