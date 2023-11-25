Амфибия и рептилия разница: эти новости о необычайных созданиях природы удивят всякого

Люди, которые не особенно когда-то преуспевали в биологии, вполне могут задаться вопросом ‒ какая разница между амфибиями и рептилиями? Главред разбирается.

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Амфибии и рептилии представляют разные группы живых существ / коллаж ua.depositphotos.com

Амфибии и рептилии относятся к двум разным классам позвоночных животных, но они также имеют некоторые общие черты.

Что общего у амфибий и рептилий

Вот несколько общих характеристик у этих двух групп:

Холоднокровие. Как амфибии, так и рептилии являются холоднокровными, что означает, что их телесная температура зависит от окружающей среды. Они не обладают внутренним механизмом терморегуляции и используют внешнюю среду для регулирования своей температуры.

Позвоночный столб. Как и все вертебраты, амфибии и рептилии имеют позвоночный столб, состоящий из позвонков.

Кожа. Кожа у обеих групп имеет роговой слой, который помогает им сохранять влагу и защищаться от внешних воздействий. Однако есть различия в структуре кожи и ее способности удерживать влагу.

Яйцекладущие. Большинство рептилий и некоторые амфибии являются яйцекладущими. Это означает, что они откладывают яйца, из которых выходят молодые особи.

Личинки. Амфибии обычно проходят через стадию личинки (головастиков), такую как головастик жабры, прежде чем достигнуть стадии взрослых особей. Рептилии, напротив, обычно вырастают из яиц в молодых особей, подобных взрослым.

Дыхание. Обе группы способны к дыханию воздухом, но методы различны. Амфибии обычно дышат кожей и легкими, а также могут использовать легкие при плавании. Рептилии, в основном, дышат легкими.

Несмотря на эти общие черты, важно отметить, что амфибии и рептилии представляют разные таксономические группы и имеют значительные различия в анатомии, физиологии и поведении.

Амфибия и рептилия разница

Амфибии и рептилии - это две разные группы позвоночных животных, и у них есть несколько существенных различий.

Вот некоторые из основных отличий между амфибиями и рептилиями:

Типы дыхания:

Амфибии: взрослые амфибии, как, например, жабы, могут дышать кожей, легкими и глоткой воздуха. Личинки (головастики) амфибий дышат жабрами.

Рептилии: рептилии дышат в основном легкими. У них нет фазы водного дыхания.

Среда обитания:

Амфибии: многие амфибии связаны с водой и часто ведут полуводный образ жизни. Их кожа часто влажная и способствует газообмену.

Рептилии: рептилии более адаптированы к суше. Их кожа обычно покрыта роговыми чешуями, которые помогают им удерживать влагу.

Тип яйцекладки:

Амфибии: большинство амфибий откладывают яйца в воде, и их личинки развиваются в воде.

Рептилии: рептилии, как правило, откладывают яйца на суше, и молодые развиваются внутри яиц, обычно с защитной оболочкой.

Температурная зависимость:

Амфибии: часто зависят от окружающей температуры. Имеют тенденцию быть более активными в теплой погоде.

Рептилии: также холоднокровные, но в отличие от амфибий, могут проявлять более стабильную активность при изменяющихся температурах.

Структура кожи:

Амфибии: кожа обычно гладкая и влажная, часто покрытая многочисленными железами, выделяющими слизь.

Рептилии: кожа часто покрыта чешуей, что помогает им удерживать влагу и предотвращать ее испарение.

Эти характеристики являются общими чертами, но в каждой из этих групп существует много видов, и некоторые из них могут проявлять вариации в этих особенностях.

Амфибии и рептилии примеры

Примеры амфибий:

Жабы (Anura): Например, обыкновенная жаба (Rana temporaria). Лягушки (Caudata): Например, обыкновенная лягушка (Salamandra salamandra). Тритоны (Gymnophiona): Например, тритон Камберленда (Ichthyophis glutinosus).

Примеры рептилий:

Ящерицы (Lacertilia): Например, обыкновенная ящерица (Lacerta agilis). Змеи (Serpentes): Например, удав (Python regius). Черепахи (Testudines): Например, зелёная морская черепаха (Chelonia mydas). Крокодилы (Crocodilia): Например, нильский крокодил (Crocodylus niloticus).

Это лишь несколько примеров, и каждый из этих отрядов (Anura, Caudata, Gymnophiona для амфибий и Lacertilia, Serpentes, Testudines, Crocodilia для рептилий) включает в себя множество видов с различными адаптациями и особенностями.

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