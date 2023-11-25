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Амфибия и рептилия разница: эти новости о необычайных созданиях природы удивят всякого

Дмитрий Видоменко
25 ноября 2023, 15:20
Люди, которые не особенно когда-то преуспевали в биологии, вполне могут задаться вопросом ‒ какая разница между амфибиями и рептилиями? Главред разбирается.
Амфибия, рептилия
Амфибии и рептилии представляют разные группы живых существ / коллаж ua.depositphotos.com

Амфибии и рептилии относятся к двум разным классам позвоночных животных, но они также имеют некоторые общие черты.

Что общего у амфибий и рептилий

Вот несколько общих характеристик у этих двух групп:

  • Холоднокровие. Как амфибии, так и рептилии являются холоднокровными, что означает, что их телесная температура зависит от окружающей среды. Они не обладают внутренним механизмом терморегуляции и используют внешнюю среду для регулирования своей температуры.
  • Позвоночный столб. Как и все вертебраты, амфибии и рептилии имеют позвоночный столб, состоящий из позвонков.
  • Кожа. Кожа у обеих групп имеет роговой слой, который помогает им сохранять влагу и защищаться от внешних воздействий. Однако есть различия в структуре кожи и ее способности удерживать влагу.
  • Яйцекладущие. Большинство рептилий и некоторые амфибии являются яйцекладущими. Это означает, что они откладывают яйца, из которых выходят молодые особи.
  • Личинки. Амфибии обычно проходят через стадию личинки (головастиков), такую как головастик жабры, прежде чем достигнуть стадии взрослых особей. Рептилии, напротив, обычно вырастают из яиц в молодых особей, подобных взрослым.
  • Дыхание. Обе группы способны к дыханию воздухом, но методы различны. Амфибии обычно дышат кожей и легкими, а также могут использовать легкие при плавании. Рептилии, в основном, дышат легкими.

Несмотря на эти общие черты, важно отметить, что амфибии и рептилии представляют разные таксономические группы и имеют значительные различия в анатомии, физиологии и поведении.

Амфибия и рептилия разница

Амфибии и рептилии - это две разные группы позвоночных животных, и у них есть несколько существенных различий.

Вот некоторые из основных отличий между амфибиями и рептилиями:

Типы дыхания:

  • Амфибии: взрослые амфибии, как, например, жабы, могут дышать кожей, легкими и глоткой воздуха. Личинки (головастики) амфибий дышат жабрами.
  • Рептилии: рептилии дышат в основном легкими. У них нет фазы водного дыхания.

Среда обитания:

  • Амфибии: многие амфибии связаны с водой и часто ведут полуводный образ жизни. Их кожа часто влажная и способствует газообмену.
  • Рептилии: рептилии более адаптированы к суше. Их кожа обычно покрыта роговыми чешуями, которые помогают им удерживать влагу.

Тип яйцекладки:

  • Амфибии: большинство амфибий откладывают яйца в воде, и их личинки развиваются в воде.
  • Рептилии: рептилии, как правило, откладывают яйца на суше, и молодые развиваются внутри яиц, обычно с защитной оболочкой.

Температурная зависимость:

  • Амфибии: часто зависят от окружающей температуры. Имеют тенденцию быть более активными в теплой погоде.
  • Рептилии: также холоднокровные, но в отличие от амфибий, могут проявлять более стабильную активность при изменяющихся температурах.

Структура кожи:

  • Амфибии: кожа обычно гладкая и влажная, часто покрытая многочисленными железами, выделяющими слизь.
  • Рептилии: кожа часто покрыта чешуей, что помогает им удерживать влагу и предотвращать ее испарение.

Эти характеристики являются общими чертами, но в каждой из этих групп существует много видов, и некоторые из них могут проявлять вариации в этих особенностях.

Амфибия, рептилии 2

Амфибии и рептилии примеры

Примеры амфибий:

  1. Жабы (Anura): Например, обыкновенная жаба (Rana temporaria).
  2. Лягушки (Caudata): Например, обыкновенная лягушка (Salamandra salamandra).
  3. Тритоны (Gymnophiona): Например, тритон Камберленда (Ichthyophis glutinosus).

Примеры рептилий:

  1. Ящерицы (Lacertilia): Например, обыкновенная ящерица (Lacerta agilis).
  2. Змеи (Serpentes): Например, удав (Python regius).
  3. Черепахи (Testudines): Например, зелёная морская черепаха (Chelonia mydas).
  4. Крокодилы (Crocodilia): Например, нильский крокодил (Crocodylus niloticus).

Это лишь несколько примеров, и каждый из этих отрядов (Anura, Caudata, Gymnophiona для амфибий и Lacertilia, Serpentes, Testudines, Crocodilia для рептилий) включает в себя множество видов с различными адаптациями и особенностями.

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