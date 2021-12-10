Американские военные внезапно проверили системы ПВО Украины: в чем причина

Американские военные проверили систему ПВО Украины / Фото: facebook.com/kpszsu

Военные из США в начале этого месяца проверили состояние противовоздушной обороны Украины, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Американские военные побывали в украинских командных пунктах, центрах управления и оповещения, и радиотехнических подразделениях, зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области.

Представитель ВС ВСУ отметил, что делегация США не просто "осмотрела самолеты", а изучала вопросы совместимости американских и украинских средств связи, автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки.

"После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", - добавил он.

Реклама

Возможная агрессия России

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.

О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск у границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.

Читайте также: