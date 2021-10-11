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Алкоголь на пустой желудок: что на самом деле происходит с организмом

11 октября 2021, 16:50

Алкоголь без еды быстро проходит через желудок и попадает в тонкий кишечник.

бутылки,алкоголь
Когда пилорический сфинктер закрыт, алкоголь не может сразу попасть в тонкий кишечник. / Reuters

Без пищи в организме вы быстрее начинаете чувствовать себя навеселе, употребляя алкоголь.

И хотя алкоголь в целом для вас не особенно полезен, вы можете задаться вопросом, так ли вреден алкоголь натощак.

Еда меняет способ обработки алкоголя

Алкоголь без еды быстро проходит через желудок и попадает в тонкий кишечник. Там он сразу же всасывается через эпителиальные клетки, которые переносят его в ваши капилляры, где вены разносят его по всему телу и мозгу, в конечном итоге попадая в печень.

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По словам Джорджа Ф. Куба, доктора философии, директора Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA), это не обязательно должно быть молоко, но все, что покрывает желудок и смешивается с алкоголем, замедляет его всасывание.

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Фактически, исследование BMJ, проведенное в январе 2005 года (которое до сих пор широко цитируется), показало, что еда снижает скорость всасывания алкоголя до 75 процентов.

Все это благодаря пилорическому сфинктеру, клапану, соединяющему желудок и тонкий кишечник. По данным Образовательного партнерства по фармакологии алкоголя в Университете Дьюка, пилорический сфинктер закрывается, когда вы перевариваете еду, чтобы еда дольше оставалась в желудке, где желудочная кислота может помочь ее расщепить. Когда пилорический сфинктер закрыт, алкоголь не может сразу попасть в тонкий кишечник. В результате он намного медленнее всасывается в кровоток.

4 побочных эффекта алкоголя на пустой желудок

1. Повышенный уровень алкоголя в крови

Хорошо, теперь, когда мы разобрались с био-классом, что именно происходит с вами, когда алкоголь быстро всасывается? "Вы с большей вероятностью почувствуете эффект быстрее", - говорит Марвин Сингх, доктор медицины, директор по интегративной гастроэнтерологии Института интегративного здоровья Сьюзан Самуэли в Калифорнийском университете в Ирвине, доцент кафедры семейной медицины и общественного здравоохранения в Калифорнийском университете в Сан-Диего и основатель Precisione.

Куб объясняет, что если бы вы изобразили уровень алкоголя в крови при питье натощак, кривая выглядела бы как крутой обрыв; при полном брюхе траектория напоминает пологий холмик.

"Люди не вводят алкоголь внутривенно, но натощак, насколько это возможно - он попадает прямо в кровоток", - говорит он. "Ваш уровень алкоголя в крови покажет резкий рост и гораздо больший пик, потому что он все усваивается одновременно".

При наличии пищи пик постепенный и притупляется.

2. Вы больше рискуете напиться

Когда в вашем организме нет еды, вы более подвержены признакам интоксикации: головокружению, тошноте, рвоте, растормаживанию, потере моторики и перепадам настроения.

"Быстрое повышение уровня алкоголя в крови может привести к этим побочным эффектам", - говорит Кооб. Уровень алкоголя в крови 0,08 или выше считается легальным опьянением - и вы достигнете этого уровня быстрее, если не перекусите.

"И помните, что алкоголь влияет на вашу способность принимать разумные решения", - говорит д-р Сингх. "Когда ваше суждение ухудшается, вы можете быть более склонны продолжать пить больше, чем обычно".

3. Ваш желудок может болеть или даже хуже

Употребление алкоголя может вызвать гастрит, при котором слизистая оболочка живота раздражается и воспаляется.

"Чем выше концентрация алкоголя, тем больше у вас гастрита", - говорит Кооб. "Гастрит может фактически разорвать слизистую оболочку желудка, что приведет к внутреннему кровотечению".

Он указывает, что люди потенциально могут попасть в отделение неотложной помощи с желудочным кровотечением, а в тяжелых случаях это может быть опасно для жизни.

Факторы риска включают быстрое и / или чрезмерное употребление напитков с высоким содержанием алкоголя (например, шот более сильнодействующий, чем пиво) и, да, возбуждение на пустой желудок.

Все эти факторы вызывают резкий скачок уровня алкоголя в крови, повышая вероятность того, что вы повредите слизистую оболочку и вызовете воспаление, говорит Куб.

Более того, если вы достаточно пьяны, чтобы броситься, "рвота может раздражать слизистую оболочку желудка и способствовать развитию гастрита", - говорит Куб.

4. Ваш риск рака пищевода может возрасти

"Хорошо известно, что употребление алкоголя на любом уровне способствует развитию рака пищевода, - говорит Куб, - и я подозреваю, что риск еще выше, если у вас пустой желудок".

Если вы азиат, обращайтесь: вы подвержены повышенному риску. "Около 30 процентов американцев азиатского происхождения не метаболизируют алкоголь, когда он переходит в стадию ацетальдегида", - говорит Куб. "Это приводит к местному резкому увеличению ацетальдегида, который оказывает канцерогенное действие".

Красные флаги включают в себя смывание d чувство головокружения. "Если вы продолжите пить без этого эффекта, у вас в 10 раз выше вероятность развития рака пищевода".

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