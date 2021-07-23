Альцгеймеру конец? Ученые сделали удивительное открытие

Можно предотвратить развитие потери памяти в пожилом возрасте / Audie Dewey / flickr.com

Исследователи из Кембриджа и Лидса нашли лечение, которое не только остановило, но и успешно обратило вспять ухудшение памяти, связанное с возрастом, у мышей.

Они говорят, что их открытие может привести к разработке методов лечения, которые помогут предотвратить потерю памяти у людей с возрастом. Хотя первоначальные исследования проводились на мышах, тот же механизм можно было использовать и у людей, поскольку молекулы и структуры в человеческом мозге такие же, как и у грызунов, пишет Express.co.uk.

В исследовании, прошедшем экспертную оценку и опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, рассматривались изменения внеклеточного матрикса мозга, которые привели к потере памяти, связанной со старением.

Читайте такжеНазваны лекарства от популярного состояния, которые помогают бороться с Альцгеймером

Исследователи нашли способ помочь обратить эти изменения вспять с помощью генетических методов лечения и считают, что возможно предотвратить потерю памяти у людей в более позднем возрасте.

Реклама

Путем увеличения уровней хондроитин-6-сульфата с использованием вирусного вектора уровни памяти и пластичности восстанавливались до уровней, подобных здоровым мышам.

Он исследовал перинейрональные сети (PNN), которые представляют собой структуры, содержащие хондроитинсульфат и протеогликаны на поверхности нейронов, которые участвуют в контроле нейропластичности и памяти.

Связанное с возрастом снижение содержания хондроитин-6-сульфатов (C6S) приводит к тому, что PNN становятся более ингибирующими.

Исследователи изучили, как изменение состава хондроитинсульфата (ХС) в PNN может восстановить нейропластичность и уменьшить дефицит памяти у старых мышей.

Для этого они посмотрели на 20-месячных мышей, которые считаются очень старыми, и с помощью набора тестов показали, что у мышей наблюдается дефицит памяти, сравнимый с гораздо более молодыми шестимесячными мышами.

Пример одного из использованных тестов касался способности мышей распознавать объект.

Мышь была помещена в начало Y-образного лабиринта и оставлена ​​для исследования двух идентичных объектов на концах двух рукавов.

Через некоторое время мышь снова была помещена в лабиринт, однако на этот раз одна рука содержала новый объект, а другая - копию повторяющегося объекта.

Затем команда измерила количество времени, которое мышь потратила на изучение каждого объекта, отмечая, запомнила ли она объект из предыдущей задачи.

У более старых мышей было гораздо меньше шансов запомнить объект.

На стареющих мышах использовали "вирусный вектор", который представляет собой вирус, способный восстанавливать количество 6-сульфат-хондроитинсульфатов в PNNS.

Было обнаружено, что это полностью восстановило память у старых мышей до уровня, аналогичного их более молодым собратьям.

Ученые отметили, что восстановление уровня C6S у пожилых животных позволило избавиться от дефицита памяти и восстановить долгосрочную потенциацию коры головного мозга, предложив стратегию улучшения возрастного ухудшения памяти. Доктор Джессика Квок из Школы биомедицинских наук Университета Лидса сказала об открытии: "Мы увидели замечательные результаты, когда лечили стареющих мышей этим препаратом. Память и способность к обучению были восстановлены до уровня, которого они не смогли бы увидеть, так как они были намного моложе".

Профессор Джеймс Фосетт из Центра восстановления мозга Джона ван Геста при Кембриджском университете добавил: "Что интересно в этом, так это то, что, хотя наше исследование проводилось только на мышах, тот же механизм должен действовать и у людей - молекулы и структуры в человеческом организме. мозг такие же, как у грызунов.

"Это говорит о том, что можно предотвратить развитие потери памяти в пожилом возрасте", - заявили они.