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Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска

27 августа 2021, 21:06

Ранние симптомы дегенеративного заболевания включают проблемы с запоминанием.

Болезнь Альцгеймера
Амилоидная бляшка, отложения токсичного белка, обнаруживаемые между клетками мозга, являются одним из признаков болезни Альцгеймера. / Audie Dewey / flickr.com

Ранние симптомы дегенеративного заболевания включают проблемы с запоминанием, концентрацией или принятием решений, влияющих на повседневную жизнь.

Болезнь Альцгеймера может серьезно нарушить повседневную жизнь человека, угрожая его независимости и средствам к существованию. Новое исследование, однако, показало, что глаз может сигнализировать о начале болезни, поскольку раннее образование амилоидных бляшек может проявляться на сетчатке, сообщает Express.co.uk.

Амилоидная бляшка, отложения токсичного белка, обнаруживаемые между клетками мозга, являются одним из признаков болезни Альцгеймера.

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По мере роста усилий по поиску лекарства от изнурительного состояния основное внимание уделяется предотвращению образования амилоида.

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Исследование, проведенное Медицинской школой Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что амилоидные отложения могут образовываться в сетчатке глаза у пациентов с диагнозом Альцгеймера.

В ходе анализа сравнивались тесты на амилоид сетчатки и головного мозга у пациентов.

Они заметили, что наличие пятен на сетчатке в глазах коррелирует со сканированием мозга, показывающим высокий уровень церебрального амилоида.

Команда считает, что это открытие следует использовать в качестве биомаркера для выявления риска ранней стадии БА.

Старший автор исследования Роберт Риссман, доктор философии, сказал: "Это был небольшой исходный набор данных, полученный во время отборочного визита.

В нем участвовали восемь пациентов. "Но эти результаты обнадеживают, потому что они предполагают, что можно определить начало, распространение и морфологию болезни Альцгеймера с помощью визуализации сетчатки, а не более сложных и дорогостоящих сканирований мозга.

"Мы с нетерпением ждем результатов дополнительных сканирований сетчатки в определенные моменты времени и влияния соланезумаба (моноклональных антител) на визуализацию сетчатки.

"К сожалению, нам придется подождать, чтобы увидеть и проанализировать эти данные, когда испытание A4 будет завершено".

Как предотвратить образование амилоида?

Исследования показали, что диета, богатая омега-3 жирными кислотами, может помочь предотвратить нейродегенеративные заболевания.

Появляется все больше доказательств того, что эти полезные жиры могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и деменцию за счет уменьшения количества амилоидных бляшек.

Источники омега-3 жирных кислот включают холодноводную рыбу, такую ​​как лосось, тунец, форель, скумбрия, водоросли и сардины.

Недавнее исследование также показало, что употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, называемыми флавоноидами, может значительно снизить риск заболевания.

Флавоноиды - это группа метаболитов, которые, как считается, приносят пользу для здоровья за счет сигнальных путей клеток и антиоксидантного действия.

Доктор Уолтер Уилл из Гарвардского университета объяснил: "Появляется все больше свидетельств того, что флавоноиды являются мощными двигателями, когда дело доходит до предотвращения снижения ваших мыслительных способностей по мере того, как вы становитесь старше.

"Хотя, возможно, здесь действуют и другие фитохимические вещества, это красочная диета, богатая флавоноидами, особенно флавонами и антоцианами".

Наоборот, alzheimers.net предупреждает, что белые продукты, включая макароны, пирожные, белый сахар, белый рис, могут вызывать образование амилоида.

Это связано с тем, что эти продукты могут вызвать всплеск инсулина, который отправляет токсины в мозг. Кроме того, попкорн для микроволновых печей содержит диацетил - химическое вещество, которое может увеличивать образование амилоидных бляшек в головном мозге.

viber
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