Аферист из Tinder снова в деле: Саймон Леваев нашел новый способ зарабатывать на доверии фанатов

Аферист из Тиндера Саймон Леваев нашел новый способ заработка / instagram.com/simon__leviev__official_____

2 февраля на Netflix вышел документальный фильм Аферист из Tinder, посвященный истории преступлений молодого человека по имени Саймон Леваев, который при помощи своего обаяния и смекалки выманивал у женщин крупные суммы денег через популярное приложение для знакомств.

Шимон Хают (настоящее имя мошенника) долгое время выдавал себя за сына "бриллиантового короля", израильского бизнесмена Льва Леваева. Этим именем он пользовался для проведения своих афер.

Естественно, когда с тобой знакомится мужчина такого уровня, сложно поверить, что деньги, который он занимает у тебя только в виду особой срочности, непременно вернутся. А возможно еще и с процентами. Но, как только влюбленная и доверчивая женщина пересылала Саймону заветную сумму, он исчезал из ее жизни, и отправлялся на поиски новой жертвы. Считается, что лже-Леваев заработал таким образом около 10 миллионов долларов.

История стара, как мир, однако почему-то именно сейчас она всколыхнула огромный интерес общественности.

Сам Хают, которого, к слову, по-прежнему разыскивают в нескольких странах за мошенничество, свою вину отрицает, якобы в Tinder он пришел искать любовь, а женщины, которых он обманул, клевещут на него, потому что их отношения не сложились.

Реклама

Шимон Хают под видом богатого наследника по имени Саймон Леваев выманивал у женщин деньги / instagram.com/simon__leviev__official_____

В интервью для Inside Edition он заявил:

"Этим женщинам стоило бы говорить правду. Они готовы превратить чужую жизнь в ад, если не получают то, чего хотят".

Впрочем, харизматичного мошенника, похоже, не сильно тяготит внезапно обрушившаяся на него слава. Несмотря на праведный гнев, который он источает на публике, в жизни "аферист из тиндера" уже начал собирать сливки со своего пикантного положения.

К примеру, Шимон Хают зарегистрировался на одном из популярных интернет-ресурсов, через который продает видеооткрытки: за 200 долларов он запишет для вас мотивирующее сообщение или поздравление с праздником, а за 2 тысячи примет участие в вашей рекламной кампании. Как сообщают TMZ, за три дня подобной работы лже-Леваев заработал более 30 тыс. долларов.

Саймон Леваев использует славу "афериста из тиндера" в своих целях / instagram.com/simon__leviev__official_____

Читайте такжеГригорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

Ранее член жюри нацотбора на Евровидение Ярослав Лодыгин уволился после скандала с участием в конкурсе Алины Паш.

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

Другие интересные новости: