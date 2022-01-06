Адвоката поймали на лжи: в ГБР заявили, что Порошенко не покупал билеты заранее

Адвокат Порошенко поймался на лжи / УНИАН

Государственное бюро расследований утверждает, что бывший президент Петр Порошенко, вероятно, не планировал зарубежную поездку заранее. Билет на самолет был куплен через несколько часов после неудачной попытки вручить ему повестку в бюро, сообщает ГБР.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании суда адвокат Порошенко заявил о заранее сформированном плане поездки в страны ЕС. Однако следователи установили, что он заказал билеты на самолет в тот же день, когда ему пытались вручить повестку о вызове в ГБР.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР отметили, что ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.

Дело Порошенко

Ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.

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После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.

На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.

Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.

6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 числа. Он планирует встретиться с генеральным прокурором и пойдет в суд.

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