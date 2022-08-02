"Адский" период: астролог спрогнозировала ухудшение ситуации в Украине в августе

Астролог спрогнозировала события в Украине в августе/ Генштаб ВСУ, rabstol.net

Первая половина августа 2022 года в Украине отметится высоким уровнем агрессии и напряжения. Это напряжение будет таким высоким и непредсказуемым, что может вызвать разрушительные последствия.

Такой прогноз на крайний месяц лета сделала астролог Ольга Медвецкая, обнародовав его в Instagram. Она отметила, что ожидаются решительные военные действия с большой долей неожиданностей.

Эскалация может быть двусторонней, но с перевесом в сторону Украины.

"Но она будет очень нелегкой и непостоянной, ведь по каким-то причинам нам будет трудно действовать в полную силу, будут какие-то препятствия, возможно из-за давления вышестоящих сил. То есть это не будет блестящей и однозначной победой сейчас. Будет тяжелый бой, борьба, где нам будут ставить палки в колеса", – отмечает астроэксперт.

По ее словам, в первой половине августа будет угроза аварии на атомной электростанции.

Также она отметила, что интенсивность боевых событий будет снижаться со второй половины августа. Однако это снижение интенсивности будет частичным и не будет означать прекращения огня.

Напомним, согласно прогнозу астролога Дмитрия Урануса, Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь текущего года. Освободить все оккупированные Россией украинские территории вместе не удастся, это произойдет в разные месяцы и даже годы.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину опять.

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