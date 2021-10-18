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"Адище": врач рассказал о COVID-ситуации в Александровской больнице Киева

18 октября 2021, 22:09

У двух пациентов произошел инфаркт миокарда на фоне коронавируса.

Больница
Больницы забиты пациентами с коронавирусом / УНИАН

В Сети начали активно обсуждать переписку врача Александровской больницы Александра Васильева с его женой Анастасией.

Доктор написал, что в больнице ситуация напряженная и умирают люди - "в принципе адище", пишет издание Сегодня.

Отмечается, что все отделения Александровской больницы работают на прием пациентов с COVID-19. Ранее Васильев работал в отделении, которое занималось лор-хирургией. Основная его специализация - хирургия носа, уха и горла.

По словам медика, сейчас средний возраст пациентов больных коронавирусом увеличился. Отделения заполнены людьми от 60 до 92 лет. Раньше было больше пациентов от 45 до 50 лет. И только иногда попадались люди 60+.

"На моем последнем дежурстве у одной пациентки, которой 67 лет, случился инсульт на фоне ковида. Во время болезни поражаются легкие, происходит гипоксия головного мозга. Как результат - инсульт", - заявил врач.

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Он также отметил, что у двух пациентов произошел инфаркт миокарда. Это случилось тоже на фоне COVID-19, от которого страдает система кровообращения, поскольку кровь становится более густой.

У одного из пациентов, который страдает сахарным диабетом, инфаркт произошел во второй раз. Васильев отметил, что очень много больных с осложнениями. И это люди старше 65 лет, которые не делали вакцинацию.

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По словам медика, на медсестрах сейчас очень большая нагрузка, так как они контактируют с больными и делают за смену более 200 инъекций. При этом им обещали за труд доплату в размере 300%, но этих денег никто не видел.

"За последний месяц они получили доплату лишь 30%. Я считаю, что это несправедливо по отношению к сотрудникам, которые работают в ковидном отделении и рискуют своей жизнью", - подчеркнул доктор.

Отмечается, что медикам скорой помощи Киева выплачивают доплаты в размере 300%.

Ситуация с COVID-19 в Украине

В связи с ухудшением картины заболеваемости коронавирусом с 18 октября Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области переходят в красную зону карантинных ограничений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что начало пика заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. У страны будет сложных 10 дней, однако медицинская система должна выдержать нагрузку.

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коронавирус коронавирус в Украине
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