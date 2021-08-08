А свадьба потом: жених прыгнул в воду и спас маленького мальчика во время праздничной фотосессии

Жених спас жизнь маленькому мальчику / Facebook

Свадебная фотосессия канадских молодоженов Клейтона и Бриттани Кук внезапно стала спасательной миссией. Жених, несмотря на торжество и праздничный наряд, без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего ребенка.

Как сообщает Canada's CTV News, пара позировала на мосту в парке и вдруг жених заметил, что кто-то упал в воду.

Оказалось, что это маленький мальчик, который играл с друзьями неподалеку. Кто-то из детей его случайно столкнул с моста. Клейтон тут же бросился его спасать.

"Его лицо было под водой, он пытался выбраться, но не мог. К счастью, он оказался маленьким и легким. Честно говоря, я просто схватил его", - рассказал Клейтон.

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В итоге мальчик отделался сильным испугом, так как не произнес ни слова, когда его спасли.

Кадры спасения запечатлел свадебный фотограф молодоженов Даррен Хетт и опубликовал их в Сети. А также добавил, что жених отреагировал, как профессионал, ведь сам он даже не понял, что происходит.

Напомним, на Буковине мужчина устроил стрельбу на собственной свадьбе. 27-летнему жениху, что стрелял из автоматического карабина, высунувшись в люк внедорожника из свадебного кортежа, грозит до 7 лет тюрьмы. Стрелял он, проезжая мимо дома односельчан. Эти развлечения гости сняли и выложили в соцсети.