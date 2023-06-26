УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

Алина Дембицкая
26 июня 2023, 05:00
47
Почти никто не может найти за 3 секунды лошадь, спрятанную на этой картинке. Вам придется мыслить нестандартно.
головоломка
99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию / Коллаж: Главред, фото: JagranJosh, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – увлекательный феномен, где реальность способна обмануть наше восприятие и вызвать восторг. Эти фантастические явления демонстрируют, насколько сложным является наше зрительное восприятие. Они могут перевернуть наши представления о размерах, формах, цветах и движении, создавая неожиданные образы и иллюзорные эффекты.

Одна из самых хитрых визуальных иллюзий смутила пользователей Сети. Казалось бы, что на рисунке изображена обычная лягушка и больше ничего. Однако на самом деле на рисунке где-то прячется лошадь. Попробуйте проверить свой уровень IQ, решая этот тест. Поспешите, ведь на выполнение задания у вас есть всего 3 секунды.

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды
Попробуйте найти лошадь на этом изображении / JagranJosh

Почти никто не может найти за 3 секунды лошадь, спрятанную на этой картинке. Вам придется мыслить нестандартно. Используйте свои аналитические способности и логическое мышление. Посмотрите внимательно на рисунок.

видео дня

Вам удалось найти лошадь? Если да, то у вас гениальный IQ. Вы также очень внимательны к деталям. Если лошадь найти не удалось, то публикуем правильный ответ ниже.

Если повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки, то можно увидеть, как лягушка превращается в лошадь.

ответ
Правильный ответ / JagranJosh

Смотрите больше интересных головоломок:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:15 Украина
Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

20:34 Украина
"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

02:53

"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июня – 2 июля: Стрельцу – встреча, Раку - проблемыВидео

02:00

"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

01:44

Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызовВидео

01:30

Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

Реклама
00:56

Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

25 июня, воскресенье
23:55

Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

23:15

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:13

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

22:59

После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

Реклама
19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:32

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:13

"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандалВидео

17:50

Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов

17:21

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

17:09

Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

16:56

Как можно использовать алоэ: 5 неожиданных способов применения

16:47

"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для УкраиныВидео

16:16

Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

16:06

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

16:02

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: что добавить в омлет вместо муки – супер-фокусы

15:57

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

15:56

Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

Реклама
15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

14:24

Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

14:17

"Самая сексуальная": Владимир Дантес рассказал про симпатию к Маше Ефросининой

13:42

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

13:16

Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

13:14

Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять