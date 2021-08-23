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80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости

23 августа 2021, 13:36

Ему почти 81 год, он в отличной форме и, кстати, находится на вершине своей карьеры в профессиональном плане

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По его словам, все дело в привычках/ Pixabay

Когда дело доходит до здорового старения, есть один вывод, предложенный Ричардом В. Бесдином, доктором медицины, профессора медицины Университета Брауна в Провиденсе, штат Род-Айленд, который почти 50 лет работает гериатром.

По его словам, все дело в привычках. Он полагает, что не стоит придерживаться привычек, которые не приносят вам радости (даже если они так называемые здоровые), и нужно придерживаться тех, которые приносят радость.

Хотя этот путь может выглядеть для всех по-разному, он, безусловно, поможет вам хорошо стареть, а также принесет вам удовольствие от этого, пишет Livestrong.com.

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"Область здорового образа жизни популярна, и каждый день появляются эксперты. Я эксперт, который утверждает, что мои знания основаны на доказательствах", - говорит Бесдин. "Сюда входят рандомизированные испытания, если они доступны, а если нет, то лучшие из данных наблюдений".

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Более того: ему почти 81 год, он в отличной форме и, кстати, находится на вершине своей карьеры в профессиональном плане.

Но он не дает вам правил, как вам следует жить. "Мое собственное поведение уникально для меня. Мы все особенные", - говорит он. Значение: то, что подходит ему, может не подходить вам. И это нормально.

Тем не менее, вы можете извлечь уроки из его привычек и взять общие темы, чтобы найти способы внести коррективы в свою жизнь. Вот что делает этот эксперт по старению каждый день.

1. Он потакает своим желаниям

Проблема с выполнением упражнений, которые вам говорят другие люди (или, действительно, с употреблением в пищу продуктов, которые люди называют здоровыми), заключается в том, что если они вам не нравятся, вы не получите от них максимума.

"У меня пристрастие к сквошу", - говорит доктор Бесдин. "Я бы играл в сквош, если бы это было так же плохо для меня, как курение сигарет, но, слава богу, это не так", - говорит он.

Он играет в сквош так часто, как позволяет его график, если может найти партнера для игры. Если так каждый день, тем лучше.

Наряду со сквошем он проводит два занятия с личным тренером каждую неделю и старается сделать как можно больше шагов.

Бесдин говорит, что человеческая природа - быть активным, и часть оптимального образа жизни - это участие в физической активности, хотя он признает, что есть много людей, которые не хотят заниматься спортом. Не каждый найдет вид физических упражнений, который им действительно понравится (так же, как он любит сквош). В этом случае он предлагает пройтись.

"Если вы сможете интегрировать 30 минут ходьбы в свою повседневную жизнь, вы проживете дольше и с меньшей вероятностью заболеете множеством болезней, включая болезнь Альцгеймера", - говорит он. (Действительно, было обнаружено, что простое увеличение количества шагов защищает ваш мозг, согласно статье в JAMA Neurology за июль 2019 года.)

2. Он ест здоровую пищу, которую любит

"Я ем только ту пищу, которая мне действительно нравится. Помогает то, что моя жена великолепно готовит", - говорит доктор Бесдин. "Мы всеядны. Мы едим много свежих фруктов и овощей, потому что они вкусные, и много оливкового масла, потому что они восхитительны".

С другой стороны, он говорит, что воздерживается от жареного и фаст-фуда, потому что он не чувствует себя хорошо после того, как съел их.

Доктор Бесдин также оставляет место для ограниченного количества красного мяса.

"Я готовлю баранину раз в шесть недель", - говорит он. "Моя жена любит филе сухой выдержки, и она может съедать ее каждые пару месяцев".

Это соответствует средиземноморской диете, которая в значительной степени ориентирована на фрукты, овощи и зерновые, но также допускает редкую еду из красного мяса.

Однако чаще всего ужин - это вегетарианская паста два или три вечера в неделю. И хлеба много. На самом деле, никогда не просите отказаться от хлеба.

"Хлеб - это то, как я получаю оливковое масло. Я поливаю его. А оливковое масло оказывается одной из волшебных пилюль", - говорит доктор Бесдин.

Действительно, в исследовании, проведенном в январе 2019 года в журнале Foods, пожилые люди, которые использовали только оливковое масло для приготовления пищи, получили более высокие баллы по "индексу успешного старения" по сравнению с теми, кто никогда не использовал оливковое масло или не использовал его вместе с другими жирами в кулинарии. Возможно, антиоксиданты оливкового масла особенно эффективны в подавлении свободных радикалов, которые способствуют старению.

3. Он ставит во главу счастливые отношения

Доктор Бесдин счастлив в браке. Тем не менее, дело не в браке как таковом, а в счастливых отношениях с другим человеком, говорит он: "Рандомизированные испытания доказали, что наличие нескольких дружеских отношений полезно для вас".

В классическом обзоре, опубликованном в июле 2010 года в журнале PLOS Medicine, исследователь Джулианна Холт-Лунстад и ее соавторы просмотрели почти 150 исследований и пришли к выводу, что у людей с более прочными социальными отношениями вероятность выживания на 50 процентов выше по сравнению с людьми с более слабыми связями.

Эффект, который соответствует отказу от курения и более эффективен, чем другие факторы риска заболеваний, такие как малоподвижный образ жизни. Например, как отметили исследователи, социальная поддержка связана с улучшением функционирования иммунной системы.

4. Сон и стресс

Все испытывают стресс, в том числе и доктор Бесдин.

"Нет сомнений в том, что стресс может убить вас. Я с уважением отношусь к стрессу", - говорит он.

Это означает, что когда стресс начинает нарастать, он пытается что-то с этим сделать (решить основную проблему, подумать о том, что он может контролировать, и действовать соответственно).

"Есть небольшое свидетельство того, что стресс вреден для вас только в том случае, если вы не можете с ним ничего поделать", - говорит он. "Я не люблю ложиться спать из-за стресса".

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