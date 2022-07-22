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80% хозяек делают неправильно: как варить кукурузу, чтобы она стала вкуснее

22 июля 2022, 19:47

Готовим идеальную молодую кукурузу правильно.

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Рецепт кукурузы / ua.depositphotos.com

Самое вкусное летнее блюдо - ароматная вареная кукуруза. Сегодня расскажем вам 5 секретов, как правильно варить кукурузу и не допускать ошибок.

А вы знали, что варенная кукуруза имеет массу полезных свойств для нашего организма. В составе кукурузы содержится магний, калий и железо.

Чтобы не потерять все эти качества кукурузы, варим ее правильно.

Как выбрать вкусную и сладкую кукурузу

Листья у качанов кукурузы должны быть светло зелеными. Если вы видите темный лист и сильно жесткий, кукуруза уже переспевшая.

Кукурузу без листьев покупать категорически не стоит.

Зернышки у молодой и сладкой кукурузы всегда светло-желтые или белые. Они должны быть чуток мягкими.

Как варить кукурузу - рецепт

  • Чтобы кукуруза была сочной, ее нужно обязательно очистить дома от листьев и промыть под холодной водой.
  • Если у вас располагает время, качаны можно замочить в воде на 20-30 минут.
  • Кукурузу варим исключительно в кипящей воде. Воду во время варки кукурузы солить нельзя, иначе зерна будут твердыми и сухими.
  • В воду можно добавить немного сахар. Как только кукуруза закипела, уменьшить огонь и варить под крышкой.
  • Солить кукурузу уже нужно перед подачей на стол.

Сколько варить молодую кукурузу

Кукуруза бывает разных сортов. Чтобы достичь полного вкуса, варить качаны следует не менее 40 минут.

Если кукуруза не Бондюэль, то желательно проварить 1,5 часа.

Варить кукурузу нужно в кастрюле с толстым дном или пароварке.

Смотрите видеорецепт приготовления кукурузы

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