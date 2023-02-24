УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

24 февраля 2023, 21:16
Расскажем, какие породы кошек считаются самыми миниатюрными и равных им в этом нет.
Самые маленькие породы кошек
Самые маленькие породы кошек / pixabay.com

Милые котята на всю жизнь – мечта любого любителя семейства кошачьих. Такие животные существуют. Самые маленькие породы кошек отличаются от своих крупных собратьев только миниатюрными размерами. А ценителям породистых животных они доставляют эстетическое наслаждение. Самыми миниатюрными считаются 10 пород, а одна из них даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Самые маленькие породы кошек: рекордсмены

Одной из представительниц списка стала порода Манчкин. Кошка этой породы попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее зовут Fizz Girl. Животное весит всего 2 кг, а рост – 15,24 см в холке.

Порода Манчкин
Порода Манчкин

Представители этой породы имеют удлиненное тело, голубые или желто-зеленые глаза, укороченные лапы. Манчкины напоминают карликовых такс. По харктеру они очень дружелюбны и легко уживаются с детьми и взрослыми людьми. Интересной чертой породы является "синдром сороки". Они тащат все, что хозяева забыли убрать со стола или полки.

видео дня

Той-боб или карликовый бобтейл – еще одна порода, которая вошла в тройку лидеров по миниатюрности. Животные этой породы напоминают 4-5-месячных котят. Внешний вид той-боб напоминает окрас тайских кошек с плавным переходом от темных лам и морды с светлой шерсти на голове и туловище. Отличительной чертой является укороченный хвост. Вес взрослого животного достигает 0,9-2 кг.

Порода Той-боб
Порода Той-боб

Двэльф – экспериментальная порода, в которой воплотились черты сфинксов и манчкинов. Они имеют удлиненное тело, укороченные лапы и отсутствие шерсти. В совокупности черты самых маленьких пород кошек фото, которых представлены тут, это порода двэльф. Их вес не превышает 2 кг. По характеру напоминают миниатюрных собак, которые просто не могут находиться без своих хозяев.

Порода Двэльф
Порода Двэльф

Как называются и выглядят карликовые кошки

Далее по списку идет сингапурская кошка, популярность которой растет с каждым годом. Это ласковые и общительные питомцы, которые вырастают до 3 кг, имеют уникальный кремовый окрас шерсти и огромные зеленые глаза. Также они очень подвижны и игривы. Если в доме есть такая кошка, то нельзя ее оставлять одну. Животные скучают и тоскуют без хозяев и без внимания.

Порода Сингапурская кошка
Порода Сингапурская кошка

Как называются карликовые кошки? Ответом на этот вопрос будет название еще одной породы – Наполеон. Миниатюрная пушистая, похожая на зефир кошка поразит любого любителя этих животных. Они имеют белоснежную шерсть и небесно-голубые глаза. Наполеон – это гибрид персидской кошки и коротколапого манчкина.

Порода Наполеон
Порода Наполеон

Кинкалоу – еще один яркий пример самых милых пород котов. Они вобрали в себя черты манчкинов и американских керлов. Это самая редкая маленькая кошка. Во всем мире насчитывается около десятка животных с такими характеристиками. Они имеют смешные загнутые уши, короткие лапы, удлиненное туловище.

Кинкалоу
Кинкалоу

Бамбино – еще одна экспериментальная порода, которую вывели при скрещивании манчкинов и канадских сфинксов. Животные считаются редкими и экзотическими. Они теплолюбивы и требовательны. Их нежная кожа без шерсти требует особого ухода. Сами животные редко достигают веса больше 2 кг.

Порода Бамбино
Порода Бамбино

Балинезийская кошка – еще одна карликовая порода кошки, которая покоряет своей выразительной мордочкой и чуть скошенными к носу глазами. Также порода отличается длинным пушистым хвостом и голубыми глазами. Они игривы и общительны, поэтому требуют много внимания к себе. Яркая внешность и черно-белый окрас делает их особенно прекрасными и милыми.

Порода Балинейзийская кошка
Порода Балинейзийская кошка

Вам будет интересно:

кошка кошки коты интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:28

Зеленский сказал, кто его разочаровал за время войны

21:16

8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

21:16

Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцахВидео

21:12

Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"Видео

20:51

"Путину нужны победы, а в Украине их нет": РФ может напасть на другие государства – ЗеленскийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

Реклама
19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

Реклама
17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

Реклама
14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

13:45

Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армияВидео

13:40

Как отучить кошку воровать еду со стола: 4 рабочих способаВидео

13:27

Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войныВидео

13:20

"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языкеВидео

13:09

"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвав города-целиВидео

13:03

Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

12:55

Украинцы за границей: как не потерять заработанных денег новости компании

12:39

Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять