8 самых маленьких пород кошек: милоте и красоте нет предела

Расскажем, какие породы кошек считаются самыми миниатюрными и равных им в этом нет.

Самые маленькие породы кошек / pixabay.com

Милые котята на всю жизнь – мечта любого любителя семейства кошачьих. Такие животные существуют. Самые маленькие породы кошек отличаются от своих крупных собратьев только миниатюрными размерами. А ценителям породистых животных они доставляют эстетическое наслаждение. Самыми миниатюрными считаются 10 пород, а одна из них даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Самые маленькие породы кошек: рекордсмены

Одной из представительниц списка стала порода Манчкин. Кошка этой породы попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее зовут Fizz Girl. Животное весит всего 2 кг, а рост – 15,24 см в холке.

Порода Манчкин

Представители этой породы имеют удлиненное тело, голубые или желто-зеленые глаза, укороченные лапы. Манчкины напоминают карликовых такс. По харктеру они очень дружелюбны и легко уживаются с детьми и взрослыми людьми. Интересной чертой породы является "синдром сороки". Они тащат все, что хозяева забыли убрать со стола или полки.

видео дня

Той-боб или карликовый бобтейл – еще одна порода, которая вошла в тройку лидеров по миниатюрности. Животные этой породы напоминают 4-5-месячных котят. Внешний вид той-боб напоминает окрас тайских кошек с плавным переходом от темных лам и морды с светлой шерсти на голове и туловище. Отличительной чертой является укороченный хвост. Вес взрослого животного достигает 0,9-2 кг.

Порода Той-боб

Двэльф – экспериментальная порода, в которой воплотились черты сфинксов и манчкинов. Они имеют удлиненное тело, укороченные лапы и отсутствие шерсти. В совокупности черты самых маленьких пород кошек фото, которых представлены тут, это порода двэльф. Их вес не превышает 2 кг. По характеру напоминают миниатюрных собак, которые просто не могут находиться без своих хозяев.

Порода Двэльф

Как называются и выглядят карликовые кошки

Далее по списку идет сингапурская кошка, популярность которой растет с каждым годом. Это ласковые и общительные питомцы, которые вырастают до 3 кг, имеют уникальный кремовый окрас шерсти и огромные зеленые глаза. Также они очень подвижны и игривы. Если в доме есть такая кошка, то нельзя ее оставлять одну. Животные скучают и тоскуют без хозяев и без внимания.

Порода Сингапурская кошка

Как называются карликовые кошки? Ответом на этот вопрос будет название еще одной породы – Наполеон. Миниатюрная пушистая, похожая на зефир кошка поразит любого любителя этих животных. Они имеют белоснежную шерсть и небесно-голубые глаза. Наполеон – это гибрид персидской кошки и коротколапого манчкина.

Порода Наполеон

Кинкалоу – еще один яркий пример самых милых пород котов. Они вобрали в себя черты манчкинов и американских керлов. Это самая редкая маленькая кошка. Во всем мире насчитывается около десятка животных с такими характеристиками. Они имеют смешные загнутые уши, короткие лапы, удлиненное туловище.

Кинкалоу

Бамбино – еще одна экспериментальная порода, которую вывели при скрещивании манчкинов и канадских сфинксов. Животные считаются редкими и экзотическими. Они теплолюбивы и требовательны. Их нежная кожа без шерсти требует особого ухода. Сами животные редко достигают веса больше 2 кг.

Порода Бамбино

Балинезийская кошка – еще одна карликовая порода кошки, которая покоряет своей выразительной мордочкой и чуть скошенными к носу глазами. Также порода отличается длинным пушистым хвостом и голубыми глазами. Они игривы и общительны, поэтому требуют много внимания к себе. Яркая внешность и черно-белый окрас делает их особенно прекрасными и милыми.

Порода Балинейзийская кошка

Вам будет интересно: