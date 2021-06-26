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8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 июня 2021, 04:22

Если в 50 лет вы говорите, что вы слишком старая, чтобы что-то начать, то какой смысл жить дальше? Забудьте эти слова. Но не только!

Есть слова, которые после 50 лет нужно забыть / Instagram

Считается, что с возрастом приходит мудрость. Но не всегда. Вовсе не обязательно в 50 женщины становятся зрелыми. Очень часто бывает так, что, оставляя за спиной половину столетия, они кажутся моложе, чем когда-либо, и ведут себя не так, как от них ожидает общество.

Внезапно 50-летние начинают удивлять не только внешностью, но и поведением и словами. Конечно, это прекрасно, когда женщины активные, позитивно смотрят на мир и излучают радость. Но в погоне за молодостью важно не потерять себя и в стремлении казаться модной и современной не нарушить гармонию.

Не стоит перегибать палку и впадать в крайности, ведь чем больше хотите казаться молодыми, тем больше привлекаете внимание к тому, что так тщательно хотите скрыть – возрасту.

Если вы не хотите, чтобы люди смотрели на вас сочувственным взглядом, мол, вы никак не отпустите молодость в свободное плавание и не примите и не полюбите себя настоящую, то следите за тем, что вы говорите. Мы собрали для вас восемь фраз, которые нельзя говорить женщинам старше 50 лет.

"Когда я была в твоем возрасте…"

Если вдруг вы начинаете предложение со слов "Когда я была в твоем возрасте", то, уверяем вас, что оно заканчивается снисходительным заявлением, описывающим, как должен жить тот, кому эти слова адресованы.

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Читайте такжеВещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 летТолько не удивляйтесь потом, если вдруг обнаружите, что слушать ваши советы мало кто готов. Потому что ваш опыт – это ваш опыт, и унижать других тем, какие они неопытные, не нужно.

"Без обид, но ..."

Такая фраза гредупреждает о том, что сейчас вы будете говорить вещи, которые делают больно. Зачем вам это – оскорблять других и указывать им на их несовершенство? Если вам больше 50, то научитесь общаться с другими без критики – принимайте людей такими, какими они есть.

"Я выгляжу толстой в этом?"

В 50 лет вы должны более или менее изучить свое тело, в том числе знать, действительно ли у вас избыточный вес. Знайте себе цену. И независимо от вашего роста и веса, не стоит у людей выпрашивать комплименты о своей фигуре.

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Не напрашивайтесь на комплименты / Instagram

"Я слишком старая, чтобы…"

Если в 50 лет вы говорите эти слова, то какой смысл жить дальше? Эта фраза – демотивирует, и она прямой дорогой ведет к жизненному закату. Но вы должны знать, что по нынешним меркам 50 лет означает только то, что вы достигли среднего возраста. Думайте о том, что впереди еще очень много можно успеть, чем закрывайте себе все возможные двери. Жизнь – одна. Другой не будет никогда.

"Я не могу носить это в моем возрасте"

Да, не все вещи родом из молодости, которые у вас остались, уместны в 50 лет – в первую очередь потому, что они морально устарели. Тем не менее никто не призывает вас носить бесформенные мешки, которые превращают вашу фигуру в бревно.

Читайте такжеВещи, которые нужно выбросить из дома после 50 летВы имеете право в 50 лет носить все, что захотите – другое дело, нужны ли эти вещи вам, или это эмоциональный порыв. Может не стоит тратиться на то, чтобы кому-то что-то доказать, а лучше купить то, что с удовольствием будете носить?

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После 50 лет не обязательно носить мешковатые вещи / Instagram

"Я такая дура…"

В 50 лет пора прекратить критиковать себя по поводу и без. У вас за плечами опыт и пришло время проявить уверенность! Все мы ошибаемся, но нельзя за каждую ошибку унижать себя. Вы имеете право чего-то не знать, и это нормально!

"Я просто говорю, как есть"

Если кто-то требует от вас честно высказать свое мнение, то не стесняйтесь это сделать. Однако высказывать свое непредвзятое мнение о вещах, о которых никто не спрашивал, — не что иное, как грубость. И если вам уже более, чем 50 лет, вы определенно были в подобной ситуации достаточно раз, чтобы понять, как это неприятно.

"Дети в наши дни такие ленивые"

С тех пор как вы были моложе, мир изменился. Настолько, что многие трудоемкие задачи благодаря технологиям упрощены. И это вовсе не означает, что современные дети ленивые, потому что они ищут что-то в интернете, а не в словаре или в библиотеке, как когда-то вы. Это означает, что дети просто находчивы.

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