8 ценных советов от Ванги, как привлечь в дом благополучие

Если следовать этим советам от известной ясновидящей, благополучие всегда будет в вашем доме.

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Как привлечь в дом благополучие/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Наверняка нет таких людей, которые ни разу не слышали об очень известной слепой предсказательнице Ванге, жившей в Болгарии. Чтобы получить от нее совет в различных жизненных ситуациях, к ней домой съезжались тысячи людей.

Время от времени ясновидящая давала людям, которые к ней приходили, советы, как привлечь в свой дом благополучие. Наиболее действенными Ванга считала восемь таких советов.

1. Подкова над дверью

Да-да, об этом давно известном обереге говорила также и Ванга. Она повторяла, что эта простая вещь может уберечь от зла, неприятностей и болезней, если повесить ее над дверью. Также этот оберег принесет успех.

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2. Нельзя рассказывать окружающим о своих планах

Планы любят тишину. Если вы задумали что-то сделать, у вас есть какая-то идея, которую вы хотите реализовать, то лучше придержать детали ваших планов при себе. Конечно, ими можно поделиться с самыми близкими людьми, но точно не стоит о них рассказывать чужим или не очень приближенным к вам людям. Если кто-то начнет завидовать вам, то он такими мыслями может отпугнуть от вас успех.

3. Нужно есть из красивой посуды

Не стоит прятать в дальние закоулки красивую посуду и беречь ее только для гостей. Из такой посуды нужно есть самим, тогда и хорошая атмосфера, счастье и благополучие не замедлят.

При этом побитую, треснувшую или сильно поврежденную посуду стоит выбрасывать – ничего хорошего она в дом не принесет, а вот несчастье может привлечь.

4. Нужно смотреть на свечу перед сном

Достаточно будет перед сном смотреть на зажженную свечу в течение минуты, чтобы привлекли к себе благополучие. Но недостаточно будет просто смотреть – в этот момент нужно думать о завтрашнем дне и своих планах, а также представлять, что всё пройдет хорошо и успешно.

5. Выбрасывать побитые зеркала

Зеркала обладают очень большой силой, и Ванга также подчеркивала это. Она отмечала, что побитые зеркала обязательно нужно сразу выбрасывать. Если держать обломки дома, это привлечет несчастье.

А вот большие круглые зеркала будут привлекать счастье и благополучие в дом. Однако есть одно важное условие – они должны быть абсолютно чистыми, без грязи и пыли.

6. Держать дома финиковую пальму

Ванга называла такое растение магнитом для добра. При этом, по ее словам, финиковая пальма способна отпугивать нечистую силу, а также выгонять из дома негативную энергию.

7. Держать дома веточку ивы

Еще одно растение, которое хорошо скажется на атмосфере дома – это ива. Если держать в доме веточку ивы, то такой оберег будет привлекать успех и деньги

8. Положить золото в новый кошелек

Когда вы приобретете новый кошелек, нужно три дня носить в нем что-то золотое, например, какое-то золотое украшение. Таким образом можно "зарядить" кошелек на привлечение денег. Когда три дня пройдет, украшение можно забрать из кошелька – аксессуар уже будет иметь свою силу.

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