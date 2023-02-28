7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

Если внимательно проанализировать все вещи на вашей кухне, то там найдется не только то, что нужно каждой хозяйке, но и куча лишних предметов.

Есть вещи, которых не должно быть на кухне/ ua.depositphotos.com

Когда мы размещаем вещи на кухне, нам кажется, что понадобится всё: и формочки для печенья, которые на самом деле никогда не использовались, и множество чашек, которые покупались просто "под настроение", и различные пластиковые лоточки, которые стоят в ящиках "на всякий случай". И хоть часто мы сбрасываем вину за беспорядок на кухне на слишком малое количество полок, на самом деле главная проблема в том, что мы на этих полках храним.

Чем больше на кухне хранится непрактичных вещей, тем больший хаос и беспорядок там будет царить. Ведь если проанализировать все предметы, которыми мы наполнили свою кухню, окажется, что в активном использовании лишь половина, а то и меньше вещей.

Итак, давайте разбираться, что нужно выбросить из кухни, чтобы там стало больше места.

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1. Контейнеры, которые не используются

Конечно, трудно переоценить пользу пластиковых контейнеров. Они могут пригодиться для хранения различных продуктов и готовых блюд. Но нужно тщательно оценивать, какое именно количество контейнеров нужно вам для активного использования. От лишних лучше избавиться или спрятать их куда подальше, ведь они занимают много места.

2. Дополнительные чашки

Если чашек слишком много и вы заметили, что частью из них не пользуетесь, смело прячьте их подальше, ведь они просто занимают место.

3. Пластиковые пакеты

Если у вас дома есть знаменитый "пакет с пакетами", значит стоит задуматься об альтернативе. Лучше брать с собой в магазин специальную эко-сумку для покупок. Так у вас дома не будет собираться целая куча пакетов.

4. Ненужная техника

Если у вас на столе или в других заметных местах стоит разная техника, которой вы не пользуетесь, лучше спрятать ее подальше на полки. Вам только кажется, что вон тот тостер или мультиварка не занимают много места. Фактически, куча разных вещей на столах и открытых полках создает атмосферу беспорядка.

5. Лишние кухонные ножи

Для ежедневного использования не требуется целая коллекция ножей от самого маленького до самого большого. Так зачем тогда они все должны стоять на видном месте? Достаточно будет нескольких, которыми вы точно будете пользоваться.

6. Куча магнитов и других вещей на холодильнике

Тысяча мелочей на холодильнике создают атмосферу беспорядка. Если вам нужно сохранить какие-то важные телефонные номера, которые должны быть под рукой – то лучше записать их в телефоне, а не прикреплять магнитиком записку на холодильник. Что касается магнитов, то стоит оставить только те, которые точно напоминают вам о каких-то приятных моментах и эмоциях, а не облеплять дверцы всем подряд.

7. Ненужные вещи в ящиках

Со временем в ящиках может заваляться куча мелочей, о которых мы даже забыли. К примеру, "коллекция" соусов, которые остались после посещения фаст-фуда, различные банки и емкости и тому подобное. Стоит это всё перебрать и выбросить то, что не нужно.

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