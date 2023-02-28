УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

28 февраля 2023, 07:10
Если внимательно проанализировать все вещи на вашей кухне, то там найдется не только то, что нужно каждой хозяйке, но и куча лишних предметов.
Кухня
Есть вещи, которых не должно быть на кухне/ ua.depositphotos.com

Когда мы размещаем вещи на кухне, нам кажется, что понадобится всё: и формочки для печенья, которые на самом деле никогда не использовались, и множество чашек, которые покупались просто "под настроение", и различные пластиковые лоточки, которые стоят в ящиках "на всякий случай". И хоть часто мы сбрасываем вину за беспорядок на кухне на слишком малое количество полок, на самом деле главная проблема в том, что мы на этих полках храним.

Чем больше на кухне хранится непрактичных вещей, тем больший хаос и беспорядок там будет царить. Ведь если проанализировать все предметы, которыми мы наполнили свою кухню, окажется, что в активном использовании лишь половина, а то и меньше вещей.

Итак, давайте разбираться, что нужно выбросить из кухни, чтобы там стало больше места.

видео дня

1. Контейнеры, которые не используются

Конечно, трудно переоценить пользу пластиковых контейнеров. Они могут пригодиться для хранения различных продуктов и готовых блюд. Но нужно тщательно оценивать, какое именно количество контейнеров нужно вам для активного использования. От лишних лучше избавиться или спрятать их куда подальше, ведь они занимают много места.

2. Дополнительные чашки

Если чашек слишком много и вы заметили, что частью из них не пользуетесь, смело прячьте их подальше, ведь они просто занимают место.

3. Пластиковые пакеты

Если у вас дома есть знаменитый "пакет с пакетами", значит стоит задуматься об альтернативе. Лучше брать с собой в магазин специальную эко-сумку для покупок. Так у вас дома не будет собираться целая куча пакетов.

4. Ненужная техника

Если у вас на столе или в других заметных местах стоит разная техника, которой вы не пользуетесь, лучше спрятать ее подальше на полки. Вам только кажется, что вон тот тостер или мультиварка не занимают много места. Фактически, куча разных вещей на столах и открытых полках создает атмосферу беспорядка.

5. Лишние кухонные ножи

Для ежедневного использования не требуется целая коллекция ножей от самого маленького до самого большого. Так зачем тогда они все должны стоять на видном месте? Достаточно будет нескольких, которыми вы точно будете пользоваться.

6. Куча магнитов и других вещей на холодильнике

Тысяча мелочей на холодильнике создают атмосферу беспорядка. Если вам нужно сохранить какие-то важные телефонные номера, которые должны быть под рукой – то лучше записать их в телефоне, а не прикреплять магнитиком записку на холодильник. Что касается магнитов, то стоит оставить только те, которые точно напоминают вам о каких-то приятных моментах и эмоциях, а не облеплять дверцы всем подряд.

7. Ненужные вещи в ящиках

Со временем в ящиках может заваляться куча мелочей, о которых мы даже забыли. К примеру, "коллекция" соусов, которые остались после посещения фаст-фуда, различные банки и емкости и тому подобное. Стоит это всё перебрать и выбросить то, что не нужно.

Читайте также:

кухня лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

Реклама
03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

02:00

Гороскоп на март 2023: кто станет любимчиком судьбы и счастья

01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

00:51

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

00:26

"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из УкраиныВидео

27 февраля, понедельник
23:50

Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

23:18

"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронтаВидео

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

Реклама
22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявленийВидео

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

21:22

Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

21:19

Майкл Наки. У Путина нет шансов удержать властьВидеоблоги

21:13

"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на КиевВидео

20:39

Ротару выступила на железнодорожном вокзале в КиевеВидео

20:03

"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – БудановВидео

19:59

Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущейВидео

19:49

Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прическиВидео

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в мартеВидео

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

19:00

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

18:58

Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявлениеВидео

18:49

Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

18:45

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: деталиВидео

Реклама
18:22

Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы

18:20

Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

18:00

Видео новости компании

17:58

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУРВидео

17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять