7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

Простые советы по уходу за волосами сделают их красивыми / Instagram

Дорогие средства по уходу за волосами и средства для укладки способны на чудеса, никто не спорит, но получить красивые волосы можно без космических финансовых затрат.

Мы сегодня расскажем вам о семи умных трюках, которые сделают ваши волосы лучше, чем когда-либо. Эти простые советы по уходу за волосами дома помогут вам мечту о шикарной шевелюре сделать реальностью.

Главное, запомните: технология гораздо важнее того, какие продукты вы используете! Если вы ранее интересовались тем, как в домашних условиях сделать волосы блестящими и шелковистыми в надежде получить самые красивые волосы, то наверняка испытали десятки средств для волос и заметили, что результат не всегда зависит от того, какими продуктами вы пользуетесь или какие инструменты для укладки есть на полке в вашей ванной.

Мойте волосы дважды

Если вы, к примеру, используете смягчающий шампунь, потому что у вас жесткие волосы, то скорее всего вы допускаете эту ошибку. Первый раз, когда вы моете волосы шампунем, вы просто моете волосы, и не стоит надеяться, что вы получите смягчающий эффект. Дело в том, что шампунь работает по назначению только в том случае, если вы позволяете ему влиять на чистые волосы. Поэтому для хорошего результата нужно помыть волосы второй раз.

Смойте холодной водой

Этот совет прост, но немного неудобен, зато блестящие волосы в итоге вам гарантированны. Суть его в том, что волосы нужно ополоснуть холодной водой, а не горячей.

Сначала кондиционер, а потом шампунь

То, что сначала шампунь, а затем кондиционер, мы все узнали с детства, но это не самый лучший способ мыть волосы. Если хотите в домашних условиях сделать волосы блестящими и шелковистыми, то начинайте процедуру ухода за волосами с кондиционера.

Правильно нанесите маску или кондиционер

Если все же решите использовать кондиционер или маску традиционно - после того, как вы помыли волосы шампунем, тогда ваша задача - выжать как можно больше воды из кончиков волос прежде, чем будете наносить средство. Дело в том, что маска для волос и кондиционер лучше влияют на волосы, если их не смачивать в воде. Если волосы слишком влажные, продукты просто стекают и вряд ли можно надеяться на то, ваша шевелюра будет радовать вас своей красотой.

Используйте термозащиту

Многие женщины игнорируют тот факт, что волосы под влиянием высоких температур становятся ужасными. Да, можно через месяц пойти к парикмахеру и подстричь кончики волос, но спустя время можно обнаружить, что от былой красоты волосы остались только воспоминания. Поэтому важно защитить свои волосы с помощью термозащиты.

Не мойте слишком часто волосы

Если ваши волосы быстро становятся жирными и тусклыми, то вы, возможно, слишком часто моете их. На самом деле достаточно мыть голову не чаще двух раз в неделю. Когда вы часто моете волосы, они быстрее высыхают, становятся жирными, ломкими и легче выпадают. Кожа головы также может стать несбалансированной.

Защитите волосы во время сна

Когда мы спим, наши волосы многократно трутся о наволочку, что приводит к повреждению волос, особенно, если у вас вьющиеся и ломкие волосы.‎ Поэтому лучше всего использовать шелковую или атласную наволочку. На самом деле, это очень мягкий материал, который позаботится о ваших волосах.

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