УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

30 июня 2022, 05:56

То, что сначала шампунь, а затем кондиционер, мы все знаем с детства, но это не самый лучший способ мыть волосы. И не только!

Простые советы по уходу за волосами сделают их красивыми / Instagram

Дорогие средства по уходу за волосами и средства для укладки способны на чудеса, никто не спорит, но получить красивые волосы можно без космических финансовых затрат.

Мы сегодня расскажем вам о семи умных трюках, которые сделают ваши волосы лучше, чем когда-либо. Эти простые советы по уходу за волосами дома помогут вам мечту о шикарной шевелюре сделать реальностью.

Главное, запомните: технология гораздо важнее того, какие продукты вы используете! Если вы ранее интересовались тем, как в домашних условиях сделать волосы блестящими и шелковистыми в надежде получить самые красивые волосы, то наверняка испытали десятки средств для волос и заметили, что результат не всегда зависит от того, какими продуктами вы пользуетесь или какие инструменты для укладки есть на полке в вашей ванной.

Мойте волосы дважды

Если вы, к примеру, используете смягчающий шампунь, потому что у вас жесткие волосы, то скорее всего вы допускаете эту ошибку. Первый раз, когда вы моете волосы шампунем, вы просто моете волосы, и не стоит надеяться, что вы получите смягчающий эффект. Дело в том, что шампунь работает по назначению только в том случае, если вы позволяете ему влиять на чистые волосы. Поэтому для хорошего результата нужно помыть волосы второй раз.

Смойте холодной водой

Этот совет прост, но немного неудобен, зато блестящие волосы в итоге вам гарантированны. Суть его в том, что волосы нужно ополоснуть холодной водой, а не горячей.

Сначала кондиционер, а потом шампунь

То, что сначала шампунь, а затем кондиционер, мы все узнали с детства, но это не самый лучший способ мыть волосы. Если хотите в домашних условиях сделать волосы блестящими и шелковистыми, то начинайте процедуру ухода за волосами с кондиционера.

Правильно нанесите маску или кондиционер

Если все же решите использовать кондиционер или маску традиционно - после того, как вы помыли волосы шампунем, тогда ваша задача - выжать как можно больше воды из кончиков волос прежде, чем будете наносить средство. Дело в том, что маска для волос и кондиционер лучше влияют на волосы, если их не смачивать в воде. Если волосы слишком влажные, продукты просто стекают и вряд ли можно надеяться на то, ваша шевелюра будет радовать вас своей красотой.

Используйте термозащиту

Многие женщины игнорируют тот факт, что волосы под влиянием высоких температур становятся ужасными. Да, можно через месяц пойти к парикмахеру и подстричь кончики волос, но спустя время можно обнаружить, что от былой красоты волосы остались только воспоминания. Поэтому важно защитить свои волосы с помощью термозащиты.

Не мойте слишком часто волосы

Если ваши волосы быстро становятся жирными и тусклыми, то вы, возможно, слишком часто моете их. На самом деле достаточно мыть голову не чаще двух раз в неделю. Когда вы часто моете волосы, они быстрее высыхают, становятся жирными, ломкими и легче выпадают. Кожа головы также может стать несбалансированной.

Защитите волосы во время сна

Когда мы спим, наши волосы многократно трутся о наволочку, что приводит к повреждению волос, особенно, если у вас вьющиеся и ломкие волосы.‎ Поэтому лучше всего использовать шелковую или атласную наволочку. На самом деле, это очень мягкий материал, который позаботится о ваших волосах.

Читайте также:

волосы новости моды уход за волосами
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:56

7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

05:35

Если Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – ЗолотаревВидео

05:20

Самое вкусное и воздушное дрожжевое тесто для пирожков, которое получается у всех: бабушкин рецептВидео

05:01

Гороскоп на июль 2022: Стрельцам повезет с работой и будет много прибылиВидео

04:21

Хотят ли белорусы воевать против Украины: ответ политологаВидео

Реклама
03:40

Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется похолоданиеВидео

03:03

Отпуск мечты, неожиданные деньги или успех в личной жизни: 3 знака зодиака – везунчики месяцаВидео

02:33

Как сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизну

02:07

Прогноз печальный: в МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУВидео

01:35

Самый вкусный кофе: 4 пряности, которые добавят напитку необыкновенный вкус и аромат

00:51

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в бедуВидео

00:04

"В Кремле штаны снимал": Приходько оскорбила Потапа, тот ответил

29 июня, среда
23:54

Гороскоп на июль 2022 для Козерогов: судьбоносная встреча, яркий роман и неожиданный кризисВидео

23:52

На Луганщине россияне сбросили мощную авиабомбу на склады с гумпомощьюВидео

23:37

Фреймут показала редкое фото младшей дочери

23:22

Оккупанты перебрасывают под Кривой Рог дополнительные силы - ОВАВидео

23:11

"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

23:01

"Чудеса происходят": Арестович рассказал о поразительном изменении в армии РФВидео

22:42

Беременная Регина Тодоренко разгневалась и устроила "скандал" российским СМИВидео

22:37

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины - Минобороны Британии

Реклама
22:24

Лобода переписала российскую недвижимость на охранника - СМИ

21:54

"Ударили битой по пальцам": оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в УкраинеВидео

21:54

Появилось жуткое видео ракетного удара по дому в НиколаевеВидео

21:11

Путин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценариемВидео

20:58

Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

20:37

Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецептВидео

20:28

В Беларуси проверяют возможность проведения мобилизации - ГенштабВидео

20:24

Джонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за ПутинаВидео

20:21

Курс Украины на НАТО остается на повестке дня, Киев уже соответствует стандартам Альянса – ОПВидео

20:10

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Спецназ РФ в украинской форме "что-то учудит": зачем Путин втягивает Лукашенко в войну - ЗолотаревВидео

19:44

Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTokВидео

19:43

Детонация из-за молнии: под Вышгородом разрушен мост через Ирпень, есть жертва

19:43

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

19:39

4 года невероятной удачи и успеха: три знака зодиака в списке любимчиков судьбыВидео

19:37

4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – ХоджесВидео

19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомВидео

18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

Реклама
18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

17:27

В Украине приостанавливают работу крупные ГОКи

17:17

Украина и НАТО, угроза РФ и 300 тысяч войск на востоке Европы: итоги саммита Альянса в Мадриде

17:15

"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому ЛукашенкоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять