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7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

Сергей Кущ
19 апреля 2023, 16:42 обновлено 19 апреля, 16:42
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Эти советы помогут вам избавиться от личинок майского жука и сохранить ваши растения здоровыми и красивыми.
Как избавиться от личинок майского жука
Как избавиться от личинок майского жука / скриншот YouTube

Если вы садовод или огородник, то наверняка сталкивались с проблемой личинок майского жука, которые могут серьезно повредить ваши растения.

Мы расскажем, как можно бороться с этим вредителем.

Причины появления личинок майского жука

Личинки майского жука появляются в почве, где они питаются корнями растений. Они могут нанести значительный ущерб вашим культурам, особенно если их количество слишком велико.

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Как не допустить появление личинок майского жука

Для предотвращения появления личинок майского жука необходимо убирать остатки растений после уборки урожая и не оставлять их на почве до следующего года. Также можно использовать специальные препараты для обработки почвы, которые убивают личинки жука.

Как бороться с личинками майского жука

Если личинки майского жука уже появились в почве, то можно использовать специальные инсектициды для их уничтожения. Кроме того, можно использовать бактериальные препараты, которые также могут убивать личинки жука.

Но не забывайте, что перед использованием любых химических препаратов необходимо ознакомиться с инструкцией и следовать указанным в ней рекомендациям.

Народные средства:

  • Отвар чеснока. Натрите чеснок и залейте его кипятком. Настойте несколько часов, затем процедите и опрыскайте растения этим раствором.
  • Отвар пырея. Залейте пырей кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения.
  • Раствор соды. Растворите соду в воде и опрыскайте растения. Этот метод хорошо работает, если личинки майского жука еще не достигли стадии зрелости.
  • Отвар репейника. Залейте корень репейника кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения.
  • Настой лука. Нарежьте лук и залейте его кипятком. Настаивайте несколько часов, затем процедите и опрыскайте растения.

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