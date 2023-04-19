7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

Эти советы помогут вам избавиться от личинок майского жука и сохранить ваши растения здоровыми и красивыми.

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Как избавиться от личинок майского жука / скриншот YouTube

Если вы садовод или огородник, то наверняка сталкивались с проблемой личинок майского жука, которые могут серьезно повредить ваши растения.

Мы расскажем, как можно бороться с этим вредителем.

Причины появления личинок майского жука

Личинки майского жука появляются в почве, где они питаются корнями растений. Они могут нанести значительный ущерб вашим культурам, особенно если их количество слишком велико.

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Как не допустить появление личинок майского жука

Для предотвращения появления личинок майского жука необходимо убирать остатки растений после уборки урожая и не оставлять их на почве до следующего года. Также можно использовать специальные препараты для обработки почвы, которые убивают личинки жука.

Как бороться с личинками майского жука

Если личинки майского жука уже появились в почве, то можно использовать специальные инсектициды для их уничтожения. Кроме того, можно использовать бактериальные препараты, которые также могут убивать личинки жука.

Но не забывайте, что перед использованием любых химических препаратов необходимо ознакомиться с инструкцией и следовать указанным в ней рекомендациям.

Народные средства:

Отвар чеснока. Натрите чеснок и залейте его кипятком. Настойте несколько часов, затем процедите и опрыскайте растения этим раствором.

Натрите чеснок и залейте его кипятком. Настойте несколько часов, затем процедите и опрыскайте растения этим раствором. Отвар пырея. Залейте пырей кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения.

Залейте пырей кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения. Раствор соды. Растворите соду в воде и опрыскайте растения. Этот метод хорошо работает, если личинки майского жука еще не достигли стадии зрелости.

Растворите соду в воде и опрыскайте растения. Этот метод хорошо работает, если личинки майского жука еще не достигли стадии зрелости. Отвар репейника. Залейте корень репейника кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения.

Залейте корень репейника кипятком и настаивайте несколько часов. Процедите и опрыскайте растения. Настой лука. Нарежьте лук и залейте его кипятком. Настаивайте несколько часов, затем процедите и опрыскайте растения.

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