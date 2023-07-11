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7 советов для идеального летнего барбекю, о которых вы не знали

Елизавета Бельмас
11 июля 2023, 16:43 обновлено 11 июля, 17:11
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Главред расскажет основные правила хорошего шашлыка и барбекю для сочного и вкусного лета.
Как правильно делается шашлык
Как правильно делается шашлык / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сезон барбекю и шашлыка в самом разгаре. Однако не все знают о том, что иногда ухудшает результат и, в последствии, отдых. Рано или поздно все задаются вопросом о том, как правильно делается шашлык. Главред расскажет, что делать чтобы шашлык был сочный, а барбекю и бургеры нежными.

Расположение углей

Для того, чтобы приготовить что-либо на гриле, вам понадобятся угли. Если вы из тех, кто разбрасывает угли по всему грилю, то знайте, что это ваша первая большая ошибка.

Гораздо разумнее использовать разные зоны. Работая с горячими и холодными зонами на гриле, вы можете поместить кусок мяса, который еще не готов внутри, но начал подрумяниваться снаружи - на более прохладную часть гриля. Больше никаких подгоревших сосисок и других продуктов.

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Вкус и аромат

Если вы хотите добавить немного больше вкуса к еде, которую вы готовите на гриле, стоит разрезать большую луковицу пополам и натереть ею внутреннюю часть решетки барбекю. Это выполнит два задания: придаст больше вкуса еде, но также поможет очистить гриль после приготовления. Также можно бросить немного свежего розмарина на раскаленные угли, чтобы придать приготовленной на гриле еде приятный аромат.

Жар

Для того, чтобы проверить, достаточно ли нагрелся ваш мангал или гриль, вы можете поднять руки на 10 сантиметров над решеткой и сосчитать до 20. Если вам захочется одергивать руку в этот момент, потому что становится слишком жарко, тогда вы знаете, что пришло время готовить блюда.

Разнообразие шашлыка

Мы привыкли использовать деревянные или металлические шампуры для шашлыка. Но знаете ли вы, что можно использовать и съедобные шпажки? Например, попробуйте использовать веточку розмарина. Удалите с нее листья и воткните съедобную шпажку в мясо. Ваше мясо приобретет очень насыщенный вкус.

Защита от прилипания

Те из вас, кто пробовал жарить рыбу на гриле, знают, как утомительно, когда рыба прилипает к решетке гриля. Простое решение этой проблемы — положить на решетку несколько кружочков лимона и положить уже сверху на них рыбу. Таким образом, рыба не будет прилипать, а благодаря лимону у нее будет дополнительный свежий вкус.

Лёд

Это может показаться странным, но кубик льда может помочь вам приготовить идеальные бургеры. Для того, чтобы гамбургеры не пересохли, все, что вам нужно сделать, это положить кубик льда поверх гамбургера, когда вы его жарите. Это гарантирует, что мясо останется идеально нежным.

Чистая решетка

Когда приготовление барбекю закончено, лучше всего очистить решетку гриля, как только она остынет. Таким образом, вы предотвратите прилипание пищевых отходов к решетке. Простой способ очистить решетку — использовать стальную щетку или несколько сложенных в кучу кусочков алюминиевой фольги, чтобы почистить ее.

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