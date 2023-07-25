7 самых плохих дней для огородников: лунный посевной календарь на август

Посевной календарь на август 2023 расскажет о самых благоприятных днях для садовых и огородных работ.

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Лунный посевной календарь на август / коллаж: Главред, фото: pexels

Август – период активных работ по саду и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями.

Фазы Луны в августе 2023

На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.

Растущая Луна – 17-30 августа

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Полнолуние – 1 августа, 31 августа

Убывающая Луна – 2-15 августа

Новолуние – 16 августа

Благоприятные дни для посева в августе

Август – последний месяц лета. Чаще всего в это время работы в огороде и саду связаны с урожаем и подготовкой к зиме, а не посадкой. Однако, в это время можно посадить те культуры, которые созреют и дадут плоды за 2 месяца. Это может быть редис, морковь, зеленый лук, помидоры. Также перец, огурцы, капуста, кабачки.

Лучше всего сделать это в следующие числа – 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 августа

Неблагоприятные дни для посева в августе

В августе многие люди уже начинают готовить огороды и сады к следующему сезону. Поэтому, в неблагоприятные для последних попыток что-то посадить дни, можно заняться как раз подготовительным работами. А именно – 3, 15, 16, 25, 26, 29, 30 августа.

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