7 основных ошибок при стирке постельного белья: что может его непоправимо испортить

Часто мы даже не догадываемся, что то или иное действие может непоправимо испортить постельное белье.

https://news.glavred.info/7-osnovnyh-oshibok-pri-stirke-postelnogo-belya-chto-mozhet-ego-nepopravimo-isportit-10463707.html Ссылка скопирована

Есть ряд распространенных ошибок при стирке постельного белья/ ua.depositphotos.com

Если ваше постельное белье после стирки не радует взгляд чистотой и не пахнет свежестью, а после нескольких циклов очистки в машинке вообще неприглядно выглядит и изнашивается, не стоит винить в этом именно стиральную машину. Во многих случаях причиной потери цвета и быстрой изнашиваемости является неправильный уход за постельным бельем.

Стоит знать основные правила, как правильно стирать постельное белье в машинке, и не допускать распространенных ошибок.

Какие есть 7 основных ошибок при стирке постельного белья

1. Игнорирование этикетки

Во время стирки постельного белья нужно обращать внимание на данные, которые указаны на ярлыке изделия. Там указана основная информация, которая пригодится во время ухода за изделием – режим стирки, температура, которую выдерживает материал и тому подобное.

видео дня

2. Стирка только после явного загрязнения

Там могут накапливаться загрязнения, которые незаметны для нашего глаза – капельки пота, маленькие частички грязи, частички отшелушенной кожи и тому подобное. Всё это является привлекательной средой для микробов.

Постельное белье стоит стирать не реже, чем раз в две недели. Если же вы привыкли спать без одежды, то лучше менять ее каждую неделю.

3. Слишком много стирального порошка

Если насыпать в стиральную машинку слишком много порошка, то волокна материала будут быстро изнашиваться. К тому же такое средство может плохо выполоскаться.

4. Стирка постельного белья вместе с одеждой и полотенцами

Делать так не стоит, ведь эти вещи могут нуждаться в разных режимах стирки и разной температуре. Также разнообразные материалы будут создавать дополнительное трение во время работы машинки, что повлияет на более быструю изнашиваемость вещей. А если на одежде еще и есть молнии или какие-то небольшие твердые элементы, то они могут повредить материал постельного белья.

5. Интенсивный режим стирки

Стоит применять тот режим, который указан на этикетке. Если этой информации у вас нет, тогда лучше не рисковать и выбрать более щадящие режимы, чтобы не повредить целостность материала и не способствовать его изнашиваемости.

6. Перегрузка стиральной машины

Для постельного белья должно быть достаточно места в барабане, чтобы оно могло свободно циркулировать и нормально постираться. В противном же случае не стоит ожидать, что материал сможет хорошо очиститься.

7. Неправильная сушка

Сушить постельное белье также нужно правильно. Если ткань "пересушить", то она стянется и останется помятой. Лучше погладить изделие тогда, когда оно еще влажное. Если постельное белье имеет яркую окраску, его нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.

Вас также может заинтересовать: