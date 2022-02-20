Классические пальто всегда актуальны / Instagram

Наверное, у всех такое было: влюбляетесь в какое-то платье или юбку, с удовольствием покупаете эту вещь, а потом по каким-то причинам откладываете ее куда-то подальше в шкаф. Потом вдруг понимаете, что этот элемент гардероба уже устарел и носить его не особо хочется. Подобный опыт многие могли получить в последние несколько лет, когда наша жизнь кардинально изменилась, а вместе с ней – и наша одежда.

Поэтому все чаще женщины обращают внимание вовсе не на трендовые вещи, судьба которых напрямую зависит от веяний моды и вселенских процессов, которые стали слишком непредсказуемыми. Универсальная женская одежда 2022 - вот новая огромная тенденция, которая становится для многих эталоном стиля. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет инвестировать деньги в то, что не выйдет из моды быстро.

Кроме того, стильный базовый гардероб 2022 может стать реальным спасением, если утром у вас нет времени или настроения обдумывать до мелочей свой образ. Просто наденьте свою "вечную" одежду, которую можно носить практически со всем – и вы уже выглядите на миллион долларов с минимальными усилиями.

Мы подготовили для вас подборку 7 универсальных предметов женской одежды 2022, которые всегда найдут место в вашем базовом гардеробе и станут основой множества потрясающих и стильных ансамблей.

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

Красивое классическое пальто

Чудесное пальто лаконичного кроя и без кричащих деталей станет вашим лучшим другом в гардеробе весной, осенью и зимой. Без преувеличения можно сказать, что это идеальная верхняя одежда, которую можно носить как на работу, так и на вечеринку, и вы можете сочетать ее как с каблуками, так и с кроссовками.

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Красивое классическое пальто / Instagram

Элегантный пиджак

Самый простой способ "усложнить" образ и добавить ему элегантности – это использовать пиджак. Конечно, лучше ориентироваться на классические оттенки – черный, белый, серый, бежевый, песочный, но стильный и неповторимый пиджак яркого оттенка всегда поднимет ваш стиль на новый уровень.

Элегантный пиджак / Instagram

Эффектная белая рубашка

Без белой рубашки сложно представить гардероб современной женщины, для которой мода и стиль – не пустой звук. Главным преимуществом белой женской рубашки является то, что ее можно сочетать с любыми брюками, юбками и джинсами, при этом в каждом случае получится отличный образ.

Эффектная белая рубашка / Instagram

Романтичная юбка миди

Совершенно не важно, любите вы юбки или нет, но одна модель у вас быть просто обязана. Речь идет о юбке миди, которая позволит вам разнообразить деловой образ или стать основой праздничного ансамбля.

Романтичная юбка миди / Instagram

Стильные прямые джинсы

Если вы периодически носите джинсы, то ориентируйтесь не на модные широкие варианты и даже не на слишком узкие, которые сейчас не в тренде. Модные прямые джинсы – это именно та модель, которая будет незаменимой в вашем шкафу.

Стильные прямые джинсы / Instagram

Черное платье миди

Маленькое черное платье, которое когда-то давно "подарила" миру великая Коко Шанель, даже сегодня является естественным элементом в каждом базовом гардеробе – ее величество Мода 2022 для него широко раскрыла свои двери. Правда, лучше ориентироваться на модель миди – оно будет уместным в любой ситуации, а при помощи одних лишь аксессуаров вы всегда сможете его "освежить".

Черное платье миди / Instagram

Белая или черная футболка

Нет-нет, речь не идет о тех футболках с логотипами и прикольными принтами, которые заставляют улыбнуться или задуматься. Помимо них у вас обязательно должна быть хорошая белая или черная футболка без рисунка – даже не представляете, какие стильные комбинации она позволит вам создать.

Белая или черная футболка / Instagram

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