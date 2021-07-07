7 июля – Рождество Иоанна Предтечи и праздник Ивана Купала: традиции и обряды

7 июля - праздник Ивана Купала 2021 / GoodFon

Сегодня, 7 июля 2021 года, православная церковь чтит память Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. Также в этот день проходит народно-христианский праздник Ивана Купала. Кроме того, сегодня день памяти Преподобного Антония Дымского и праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских.

Какой сегодня праздник

7 июля христиане отмечают великий церковный праздник - Рождество Иоанна Предтечи.

Во 2-3 веке в семье иудейского священника Захария и его жены Елизаветы на свет появился мальчик - Иоанн Предтеча. Супруги были пожилыми и считали себя бесплодными. Однажды в храме Захарию явился Архангел Гавриил. Он предсказал ему рождение сына. Священник не поверил, за что Архангел наказал его немотой. Захарий вновь обрел дар речи на восьмой день после рождения сына.

После рождения Иисуса Христа царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев в Вифлееме. Елизавета вместе с сыном Иоанном сбежала в пустыню.

До 30 лет Иоанн жил в среди песков, носил одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и плодами пустынных растений. Он начал проповедовать в пустыне и окрестностях реки Иордан. Проповедник приобрел славу, его начали окружать ученики.

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Иоанн предсказал приход Спасителя. На берегу Иордана пророк устраивал омовения, чтобы избавить людей от грехов и подготовить их к появлению Христа. Иисус пришел к нему и принял таинство Крещения.

Правитель Галилеи и Переи Ирод Антипа казнил Иоанна за то, что он обличил его в незаконном сожительстве с женой брата.

7 июля - праздник Ивана Купала

Народно-христианский праздник Иван Купала отмечается в ночь с 6 на 7 июля. В языческие времена Иван Купала праздновался в дни летнего солнцестояния. В этот день славяне прославляли бога солнца. После принятия на Руси христианства праздник стал сочетать в себе языческие и православные черты. Вместо бога солнца люди начали прославлять Иоанна Предтечу – крестителя Иисуса Христа.

У славянских народов Рождество Иоанна Предтечи именуется праздником Ивана Купалы из-за неверного перевода церковных текстов. После принятия на Руси христианства Креститель с греческого было переведено как "купать".

Праздник Ивана Купала – традиции и обряды

Накануне праздника в церквях служится всенощное бдение. На утрени читается канон Иоанну Предтече.

По народной традиции, вечером 6 июля люди собираются на берегах водоемов, устраивают игры, поют народные песни и водят хороводы. Сжигают чучело из соломы, уничтожают купальское деревце.

Символом праздника выступает костер. Девушки и парни прыгают через него. На Ивана Купалы принято сжигать в огне старые ненужные вещи.

Молодые девушки гадают на суженого. Они плетут венки из луговых трав и пускают их по воде с зажженной в центре лучиной и свечой. Девушка, чей венок проплывет дальше с горящем огнем, раньше всех выйдет замуж и будет счастлива в браке.

Древние славяне верили, что в ночь на 7 июля водоемы покидает нечистая сила. Поэтому можно купаться, не опасаясь за свою жизнь.

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Что можно делать сегодня

Можно купаться в открытых водоемах, главное - не заплывать слишком далеко;

Можно разгадывать свои сны;

Собирать лекарственные травы;

Проводить обряды и народные гуляния.

Что сегодня нельзя делать

Топтать растения, особенно лекарственные;

Жаловаться на жизнь, конфликтовать и ссориться;

Спать, иначе нечистая сила может проникнуть в дом;

Отдавать, продавать или занимать что-либо, особенно деньги.

День памяти Преподобного Антония Дымского

Святой родился в Новгороде около 1157 года. Принял пострижение в Хутынском монастыре, там же стал игуменом после того, как преподобный Варлаам скончался.

Через некоторое время он покинул монастырь и поселился вблизи Дымского озера. Антоний обрек себя на тяжелые муки во имя христианства. Чуть позже вокруг него стала собираться братия. Верующие построили церковь и назвали её именем Антония Великого.

Преподобный прожил в монастыре до конца жизни. Его мощи были признаны нетленными, но нашествие татар заставило христиан опустить их в землю. Память Антония Дымского почитается также 17 января.

День памяти праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

Иаков и Иоанн были детьми благочестивых христиан - Варвары и Исидора. Когда братьям было 3 и 5 лет, их настигла страшная смерть. Собираясь на работу, отец убил барана, затем вместе с матерью они ушли в поле, оставив детей одних. Братья видели, что сделал их отец, и решили повторить, восприняв это деяние отца, как обыденность.

5-летний Иоанн взял палку, ударил младшего по голове, тот упал и умер. Ребенок испугался и спрятался за печью. Когда родители пришли домой, мать увидела мертвого Иакова и разрыдалась. Позже женщина успокоилась и решила растопить печь. Только когда пламя разгорелось, она увидела в нем своего старшего сына. Он был мертв, но огонь его не сжег. Господь причислил Иакова и Иоанна к лику Святых.