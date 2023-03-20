7 дней в апреле, когда нельзя ничего садить: лунный посевной календарь на апрель

Посевной календарь на апрель 2023 расскажет о самых благоприятных дня для садовых и огородных работ.

Лунный посевной календарь на апрель / коллаж фото ua.depositphotos.com

Апрель – начало периода активных работ по дому и огороду. Лунный посевной календарь поможет всем садовникам и огородникам выбирать правильные дни для работ с почвой и растениями.

Фазы в Луне в апреле 2023

На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.

Растущая Луна – 1-5 апреля, 21-30 апреля.

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Полнолуние – 6 апреля

Убывающая Луна – 7-19 апреля

Новолуние – 20 апреля

Благоприятные дни для посева - посевной календарь на апрель 2023

2-3 апреля – благоприятное время для удобрения почвы и обработки от вредителей, также можно высаживать ранний картофель, свеклу и огурцы с капустой.

9-13 апреля – самый урожайный период. Можно сеять любые растения в грунт, также садить деревья, цветы и ягоды. Помимо прочего, в эти дни хорошо удобрять землю.

16-17 апреля – самые лучшие дни для посева зелени, свеклы, помидор и баклажан.

24-26 апреля – стоит дождаться этих дней, ведь они благие для любой работы в саду и огороде, кроме удобрения и обработки от вредителей.

Неблагоприятные дни для посева - лунный посевной календарь на апрель

7 апреля – 6-7 апреля дни полнолуния, они категорически неблагоприятны для работ в саду и огороде.

14-15 апреля – не стоит садить и сеять в эти дни, максимум – обрабатывать почву и защищаться от вредителей.

18-21 апреля – в эти дни не рекомендуется заниматься обрезкой и пересаживанием, все раны на растениях будут долго заживать. Также 19-21 апреля будет наблюдаться новолуние. В эти дни никакие садовые и огородные работы проводить нельзя.

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