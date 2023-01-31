6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше немедленно их убрать

Сначала мы заставляем столешницу на кухне разными вещами, а потом удивляемся, почему "рабочая поверхность" для приготовления пищи такая маленькая.

Есть предметы, которые не должны стоять на кухонном столе/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Во время приготовления пищи на кухне хочется, чтобы все нужные ингредиенты и предметы посуды были под руками. Поэтому часто мы оставляем некоторые продукты или вещи стоять на столешнице вместо того, чтобы хранить на полках или в ящиках. А потом сами же от этого и страдаем, ведь свободного места на кухонном столе становится всё меньше, и готовить еду на такие небольшой площади становится сложнее. Чтобы этого не допустить, лучше знать, что должно быть у каждой хозяйки на кухне, а каких предметов там лучше избегать.

Как поддерживать дом в чистоте, если вещи лежат не на своих местах. Вот и на кухне всё должно быть там, где ему положено быть. Тогда и приготовление пищи, и уборка дома будут намного легче.

Итак, давайте разберемся, как избавиться от лишнего на кухне и что не стоит оставлять на столешнице.

1. Бытовая техника

Техника, которая используется регулярно – например, чайник, кофеварка и тому подобное – конечно могут стоять на столе в кухне. Нелогично будет постоянно их прятать на полке и доставать оттуда.

Однако есть техника, которой мы не пользуемся ежедневно или по несколько раз в день. Определите, что входит в ваш список "нерегулярного использования" и спрячьте такие предметы на полке или в ящики. Например, если блендер или тостер вы используете не каждый день, зачем они должны занимать полезную поверхность на столе.

2. Декор

Часто хочется поставить на кухне для красоты различные декоративные предметы. Однако ставить их именно на стол, на котором вы готовите еду, непрактично и неудобно. На таких вещах будут оседать загрязнения от пищи, жир, капельки различных веществ и тому подобное. Но есть еще один большой минус – они просто будут занимать драгоценное место и мешать во время приготовления пищи.

3. Столовые приборы

Да, казалось бы, что столовые приборы под рукой – это удобно. Но здесь вступают в действие элементарные правила гигиены. На ложках и вилках будут оседать пыль и различные загрязнения от пищи. Кроме этого, такие предметы будут занимать место на столе. Поэтому лучше хранить их на верхних полках или в ящике.

4. Специи

Во время приготовления пищи чаще всего используются сахар, соль и перец. Их можно при необходимости оставлять на столе и далеко не прятать. А вот все специи оставлять на открытом месте не стоит – они просто будут мешать под руками. Кроме этого, они могут еще и потерять свои свойства из-за неправильного хранения.

5. Масло

Когда вы готовите, довольно удобно, если бутылка с маслом стоит под руками. Однако нет нужды, чтобы она постоянно стояла на открытом месте. Лучше ставить ее на полках и доставать уже тогда, когда она нужна.

6. Средства для уборки

Такая ошибка не только добавит неудобств из-за занятой многими предметами столешницы, но и может быть опасной. Ведь вредные вещества из средств для уборки могут попасть в пищу. Такие средства нужно хранить под раковиной подальше от пищевых продуктов.

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