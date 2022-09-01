6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

Полезные привычки школьника / pixabay.com

Вредные привычки у детей, как правило, формируются самостоятельно и молниеносно. Здоровые привычки школьника, увы, нужно формировать кропотливым совместным трудом.

Из успешных малышей, как правило, вырастают успешные взрослые, поэтому позаботиться о наборе здоровых привычек стоит уже в школьном возрасте. Конечно, каждый ребенок – уникальная индивидуальность, и приемы для их развития будут отличаться от малыша к малышу.

Но есть здоровые привычки, которые пригодятся каждому ребенку, даже некоторым взрослым стоит этому поучиться. Какие привычки нужно развивать в школьнике, расскажет Главред.

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Здоровое питание

Чего греха таить: утренним приемом пищи пренебрегают и многие взрослые. Они заменяют его, как правило, чашкой кофе, дети – фастфудом или снеками из столовой. Привычку завтракать лучше привить с детства, если вы заинтересованы в здоровье желудочно-кишечного такта вашего малыша. Еду для завтрака лучше всего выбрать легкую, но насыщенную клетчаткой и полезными жирами – каши, фрукты, орехи.

В качестве перекуса школьнику стоит давать натуральный напиток с минимумом сахара (вода без газа, домашний лимонад или компот), свежие фрукты и овощи, хлеб, молочные и кисломолочные продукты. Важно: периодически стоит проверять, съедает ли свой обед ваш школьник, иначе в его рюкзаке может случайно завестись ферма по размножению плесени на забытых бутербродах и огрызках яблок.

В вечернем приеме пищи также стоит придерживаться определенных правил. Вернее одного, которое, если укоренится в сознании вашего ребенка, убережет его от некоторых проблем с лишним весом во взросло возрасте: ужинать стоит за 2-3 часа до сна. После этого – только теплая вода и/или перекус в виде сырых овощей. Так ребенок будет легче засыпать, и, соответственно, просыпаться рано в школу без боя и истерик.

Хорошие привычки для детей - как формировать / pixabay.com

Планирование

То, чему стоит поучиться и взрослым. Психология ребенка в этом плане проста: то, что произнесено вслух – лишь рекомендация, необязательная к выполнению, то, что на бумаге, уже имеет определенный вес. Поэтому и домашние задания записывают в дневник, не полагаясь на то, что дети запомнят.

Заведите ребенку блокнот или тетрадь, в которой он будет записывать все дела на следующий день в определенное время. Например: 15:00 – выгулять собаку. Вычеркивайте вместе выполненные дела или ставьте напротив них галочку.

Азы планирования, заложенные в детстве, помогут ребенку справиться с более серьезным тайм-менеджментом. А для того чтобы ведение блокнота стало для ребенка увлекательным занятием, запаситесь разноцветными маркерами и стикерами. Дайте ребенку самому расчерчивать свой день, проявляя свой творческий потенциал.

Чтение

Истина, которую "вбивают" в головы детей с раннего возраста: читать нужно! Но никто не объясняет, зачем. Чтение развивает навыки общения, увеличивает словарный запас, улучшает культуру речи, развивает фантазию и образное мышление. К тому же это – отличное хобби, которое никогда не утратит свою актуальность.

Внесите вместе с ребенком в его план 52 прочитанные книги в год – это всего 20 страниц в день, не так уж и страшно! Выбирайте книги, которые нравятся вашему ребенку, а не вам – конечно, никто не хочет читать заунывную энциклопедию, если на полке стоят приключения, которые зовут малыша погрузиться в свой фантастический мир.

И подавайте пример! Полюбить чтение не поздно в любом возрасте, а дети во многом копируют поведение и привычки своих родителей, даже если вы думаете, что на вас не смотрят.

Полезные привычки здорового школьника / pixabay.com

Полный порядок!

Детям сложно понять помешанность взрослых на чистоте и порядке. Однако в игровой форме школьников можно и нужно приучать к этому с детства. Начать стоит с малого, лишь две привычки сэкономят вам и ребенку огромное количество слез и нервов:

приучите ребенка к тому, что в своей комнате/на своем рабочем месте порядки он наводит самостоятельно (тут важно разъяснить своему чаду, что именно вы принимаете за чистоту, иначе вас неизбежно со временем ожидают споры на тему "моя территория – мои порядки", "мне комфортно в бардаке" и пр.);

школьные принадлежности и одежду на следующий день ребенок готовит для себя самостоятельно, и делает это с вечера.

Вы можете помочь своему школьнику и в первом, и во втором случае, однако не делайте все это за него. В такие моменты вы должны дать ребенку понять, что вы – друг и помощник, но никак не прислуга.

Физическая активность

Внесите вместе в планы на ближайшие несколько лет ежедневную прогулку. Физкультура в школе – это, конечно, хорошо, но для растущего организма школьника – критически мало. Распланируйте физическую активность ребенка вне классных занятий: даже пять минут неспешной прогулки на свежем воздухе – уже большой плюс к развитию вашего ребенка.

Подбирайте нагрузки, исходя из его характера и предпочтений: необязательно записывать его в спортивную секцию или морозить попы в парке в жуткий снегопад. Есть множество подвижных игр, которыми можно увлечь и разнообразить досуг школьника дома.

Если же ваша фантазия сегодня приказала долго жить, всегда есть музыка и танцы: приплясывать под любимые мелодии можно даже за выполнением домашних обязанностей – двойная польза!

В чем важность здоровых привычек для школьника / pixabay.com

Итоги и поощрения

В школе ребенку за его успехи ставят оценки или клеят звездочки, дарят грамоты, если он особенно отличился и пр. К тому же в конце четверти, семестра или года в школе принято подводить итоги успешности обучения. Нечто подобное стоит практиковать и дома, особенно если вы с вашим ребенком ставили какие-то цели: месяц без троек, прочитал все книги, выполняет домашние обязанности вовремя и качественно, и пр.

Все большие и маленькие победы вашего ребенка в школе и за ее пределами должны отмечаться и поощряться. Конечно, это не должно перерастать в банальные рыночные отношения "ты мне – я тебе". Но стоит помнить о том, что любая привычка формируется двумя путями: положительным или отрицательным подкреплением.

Заведите и себе привычку еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно подводить итоги деятельности вашего ребенка, отмечайте его успехи, определяйте вместе цели, над которыми следует еще поработать. Вкупе с основами тайм-менеджмента, этот обычай избавит вашего ребенка в будущем от неопределенности: вопрос "что я делаю со своей жизнью и куда мне теперь двигаться дальше?" будет возникать в его голове гораздо реже.

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