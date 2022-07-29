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6 ошибок при стирке, которые портят ваши вещи и ломают машинку

29 июля 2022, 19:03

Придерживаясь нескольких правил, вы можете избежать этого.

стиральная машинка
стиральная машинка / pixabay.com, скриншот

Стирка - обыденное дело для каждого, но к этому занятию нужно подходить с максимально ответственностью, поскольку одно неверное движение может лишить вас любимых вещей или даже самой стиралки.

Главред разбирался, что нельзя делать при стирке и почему портятся вещи после стирки.

Следите за температурой

Мало кто знает, что при стирке на низких температурах вещи лучше хранят форму и цвет и меньше изнашиваются. К тому же теплая и прохладная вода справляется с загрязнениями ничуть не хуже, чем горячая, если у вас хорошая машина и порошок.

Поэтому на 60 °С стоит стирать только белье, полотенца и пеленки, чтобы их продезинфицировать. Для всего остального хватит и более низких температур.

Не перебарщивайте с порошком и кондиционером для белья

Избыток порошка может привести к скоплению грязи на одежде, засорению контейнера для моющих средств и неприятному запаху из стиральной машины, а из-за слишком большого количества кондиционера вещи хуже прополаскиваются.

Поэтому внимательно читайте дозировки, указанные на упаковках, и не забывайте о мерной чашке. Если же вещи очень грязные, используйте режим предварительной стирки или запустите два цикла.

Кондиционер нужен не всем вещам

Кондиционер для белья делает вещи мягче и облегчает глажку, однако со временем он снижает впитываемость ткани. Поэтому полотенца, спортивную одежду и другие вещи из микрофибры, эластана и спандекса лучше стирать без него.

Не стирайте белье на "автомате"

При автоматической стирке бюстгальтеры быстро растягиваются и перестают держать форму, поэтому их лучше стирать вручную. Это же относится к остальному кружевному белью и купальникам.

Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиА вот капроновые колготки можно стирать и в машине. При этом нужно соблюдать несколько простых правил:

  • использовать моющее средство для деликатных вещей;
  • стирать на 30 °С с малым количеством оборотов;
  • класть колготки в специальный мешок для стирки;
  • выворачивать колготки наизнанку.

Не стирайте джинсовые вещи слишком часто

Производители советуют вообще отказаться от машинной стирки, чтобы дольше сохранить цвет. Если вы не готовы последовать их совету, оптимальным промежутком между стирками джинсов является период от 2 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности носки и индивидуальных особенностей организма.

Не забываете ухаживать за стиральной машиной

Грязь, остатки порошка и вообще все, что со временем накапливается в стиральной машине, рано или поздно окажется на ваших вещах, вызывая появление неприятного запаха и белых разводов. Чтобы этого не произошло, соблюдайте несколько простых правил ухода за техникой:

  • проветривайте машинку после каждой стирки;
  • удаляйте остатки моющих средств с резиновой прокладки на дверце после каждой стирки;
  • регулярно промывайте контейнер для моющих средств;
  • примерно раз в месяц запускайте пустую машинку со стиральным порошком и уксусом для дезинфекции.

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