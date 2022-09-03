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6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

3 сентября 2022, 13:25

Немного наблюдательности, и он выдаст все свои чувства на блюдце с голубой каемочкой. Нужно лишь знать, на что обращать внимание.

Признаки влюбленного мужчины
Признаки влюбленного мужчины / pixabay.com

Влюбленный мужчина после 40 лет – гремучая смесь из мудрости и жизненного опыта, юношеских страхов, уверенности в себе и собственной неотразимости, а также огромного багажа предыдущих отношений.

Поэтому сигналы, которые зрелый мужчина посылает в сторону потенциальной возлюбленной, порой сложно прочесть без шпаргалки.

Главред расскажет, как понять что мужчина влюблен, когда перед вами не пылкий юноша, а зрелый, состоявшийся человек.

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Комплименты

Некоторые мужчины буквально общаются на языке комплиментов: они слетают с их языка так часто, что порой очень трудно оценить серьезность их намерений. На какую похвалу стоит обратить внимание? Добрые слова, которые вы слышите в свой адрес, можно условно разделить на внешние и внутренние: комплименты вашим физическим данным и внутренним качествам. И те, и другие, безусловно свидетельствуют о симпатии мужчины. Но также подчеркивают и его намерения по отношению к вам. Если вашу внешность он отличает больше вашей личности – вы его привлекаете лишь в сексуальном плане, и узнавать вас получше он не планирует. Если же вы чаще слышите комплименты в адрес своих личных качеств, то это значит, что он видит в вас не только объект вожделения, но и рассматривает вас, как человека, которого стоит ценить и о котором он готов заботиться.

Признаки влюбленного мужчины
Как понять что мужчина влюблен / pixabay.com

Личные вопросы

Разговор с влюбленным мужчиной начинает обретать неожиданную глубину: даже светская беседа в офисе у кулера приобретает совершенно новый оттенок. Потому что она теперь существует не для того, чтобы заполнить неловкое молчание в очереди, он действительно стремится узнать вас: ваши мысли на волнующие его темы, ваши планы на будущее, взгляды на жизнь и пр. Он аккуратно прощупывает почву, потому что зрелому мужчине важно знать, что выбранная им женщина может быть ему не только любовницей, но и другом. Еще один важный момент: он действительно слушает ответы на свои вопросы, поэтому честность в данном случае ваш лучший союзник. На карандаш все вами сказанное никакой мужчина брать не будет, но важное для себя непременно запомнит. Также стоит отдельно отметить, что таки разговоры не похожи на допрос: он спрашивает о многом, но и о своей жизни рассказывает с охотой.

"Хотеть касаться"

Режиссер Станиславский, когда у него спросили, что такое любовь, ответил: "Хотеть касаться". Влюбленный мужчина за 40 – яркое тому подтверждение. Если он испытывает к вам чувства, он будет стараться максимально сократить между вами дистанцию: случайно прикоснуться к вашей руке, придвинуться поближе, если рядом с вами другие мужчины (потенциальные конкуренты) и пр. Конечно, это не должно перерастать в жуткий абьюз, когда вас трогают тогда, когда вам не хочется, и там, где вам не нравится. Если подобное ухаживание вам кажется чрезмерным, смело пресекайте такие поползновения. Любовь любовью, но о собственном физическом и ментальном здоровье нужно заботиться в первую очередь.

Признаки влюбленного мужчины
Когда мужчина влюблен - его поведение / pixabay.com

Ревность

Спрашивает вас, будто между прочим, что за мужчина вас подвозил сегодня до работы или вчера появился на вашем фото в соцсетях? Будьте уверены: этот мужчина уже мысленно определил вас своей женщиной, даже если сам он этого еще не осознал. Легкое собственничество, граничащее не с безумием, но любопытством – один из ярких признаков того, что у зрелого мужчины к вам разгораются нежные чувства. Важно помнить, что сейчас, когда вы только присматриваетесь друг к другу, вы не обязаны отчитываться перед ним, где, когда и с кем вы проводили время. Лучше расставить рамки "на берегу", пока не стало слишком поздно.

Внешность

Влюбленный мужчина стремится показать себя во всей красе и привлечь к себе внимание любым доступным способом. При виде вас он втягивает живот и выравнивает спину, чтобы продемонстрировать, что он все еще ничего. Он всегда отвечает улыбкой на ваши улыбки, жестикулирует больше обычного, чтобы показать свою значимость и, чего греха таить, немного унять дрожь. Особо отчаянные решаются на смену имиджа, парфюма или даже записываются в спортивный зал. Все это для вас, все это – стремление продемонстрировать собственную важность. Мужчине, будь ему 40 с хвостиком или едва исполнилось 23, всегда будет свойственная легкая ребячливость и юношеский максимализм, если он влюблен.

Признаки влюбленного мужчины
Поведение взрослого влюбленного мужчины / pixabay.com

Эмоциональные качели

В зрелом возрасте мужчина уже имеет определенный эмоциональный багаж и опыт отношений. И он неизбежно будет "примерять" его на новый роман, когда почувствует первые признаки влюбленности. Осознание того, что ему скоро предстоит открыться новой женщине, могут напугать его: еще вчера вы мило флиртовали и дело шло к первому свиданию, а сегодня он холоднее льда. Это нормально, просто ему нужно время подумать. Не стоит пытаться выковырять его из его панциря, будьте собой, а он пусть принимает решение, готов ли пожертвовать комфортным одиночеством, отбросить все условности и страхи от предыдущих романов, и доказать вам, что он достоин вашей любви.

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