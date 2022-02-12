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6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 февраля 2022, 06:01

Эти вещи позволят каждой женщине создать множество потрясающих образов на весну 2022.

Платье с цветами позволит вылядеть модно / Instagram

Когда дело доходит до весны, то мы все словно по мановению волшебной палочки обращаем внимание на светлые и сочные оттенки. Зима утомила нас своими мрачными, грустными и холодными днями, поэтому всем нам хочется побыстрее приблизить теплую пору и окунуться в мир легких тканей, неспешных прогулок и солнечных деньков. Сейчас самое время обновить свой гардероб и купить несколько вещей, которые позволят вам выглядеть модно весной 2022.

Вот 6 вещей, которые заслуживают особого внимания грядущей весной - это та основа, которая позволит вам создать множество стильных образов.

Как выглядеть модно весной 2022

Кардиган

Мода 2022 весна немыслима без кардиганов. Только речь идет не о тех тяжелых моделях, которые мы носили зимой, а о более легких, романтичных и игривых вариантах. Проще говоря, на весну вам нужен короткий кардиган яркого оттенка с вышивкой, узорами, красивыми пуговицами, рюшами и другими элементами декора.

Кардиган / Instagram

Свитер-рубашка в полоску

Если хотите выглядеть стильно весной, то уже сегодня поищите ретро-рубашку в стиле 70-х с крупными полосками и воротником. Этот элемент гардероба опять оказался на передовой моды. В сочетании с широкими джинсами и ботильонами вы получите неповторимый образ.

Свитер-рубашка в полоску / Instagram

Платье-свитшот

Для тех, кто любит одеваться женственно, в моду входят платья-свитшоты. Они станут находкой для многих женщин, ведь их можно носить как в повседневной жизни, так и на вечеринки. Модные платья свитшоты отлично сочетаются с кроссовками днем и ботильонами вечером.

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Платье-свитшот / Instagram

Кожаные брюки

Спасут любой образ и легко поднимут ваш стиль на новый уровень кожаные брюки. Естественно, речь идет о вариантах из экокожи. В тренде кожаные брюки пастельных оттенков, а также яркие, вплоть до красного и зеленого. Что касается моделей, то смело инвестируйте в брюки-карго, шорты-бермуды и укороченные кожанные брюки.

Кожаные брюки / Instagram

Платье с цветочными принтами

Весну невозможно представить без цветочных принтов. Розы, фиалки, и всевозможные полевые цветы "разольются" на платьях и сделают их божественными и вдохновляющими. Нас ждут роскошные платья в стиле 70-х с различными цветочными узорами, а также варианты с цветами в японском стиле. При этом "взрыв цветов" будет настолько сильным, что они будут украшать и блузки, и юбки, и аксессуары.

Платье с цветочными принтами / Instagram

Блейзер оверсайз

Несмотря на то, что мода взяла курс на изящные вещи, которые позволяют женщинам сделать акцент на фигуру, вещи оверсайз из моды пока не вышли. Поэтому в вашем гардеробе должен быть огромный пиджак почти мужского кроя, в котором можно утонуть.

Блейзер оверсайз / Instagram

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