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6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старение

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 июня 2021, 04:22

Отказ от утреннего умывания может серьезно состарить лицо. Также нельзя мыть лицо обычным мылом. Но не только!

Некоторые привычки "убивают" молодость и провоцируют старение кожи лица / Instagram

Кожа лица – не камень. Она, конечно, терпит многое, но иногда она бессильна перед теми процедурами, которыми мы ее в буквальном смысле мучаем. Да, лицо требует ежедневного ухода. Но некоторые привычки, которые появились в жизни многих женщин непонятно откуда, только вредят и провоцируют преждевременное старение кожи.

Чтобы ваша кожа оставалась молодой и была как можно дольше без морщин, старайтесь избегать этих классических ошибок по уходу за кожей лица. Мы собрали для вас самые грубые ошибки по уходу за лицом, которые нужно навсегда забыть, чтобы избежать старения кожи.

Конечно, все мы рано или поздно постареем. Но не стоит гнать лошадей – всему свое время, и открывать собственноручно двери морщинам, по меньшей мере, глупо.

Привычки, которые убивают молодость вашего лица

Вы не умываете лицо по утрам

Отказ от утреннего умывания может серьезно состарить лицо. Причина, по которой важно мыть кожу по утрам, заключается в том, что, пока вы спите ночью, ваша кожа находится в режиме восстановления. Это заставляет кожу выделять токсины и кожный жир (масло). И вот все эти отложения не приносят никакой пользы вашей коже. Поэтому крайне важно с утра умыть лицо очищающими средствами.

Вы часто используете скраб

Бывает так, что после покупки отличного скраба для лица, нас начинает заносить: мы его используем едва ли не каждое утро. Но нет ничего хуже для лица, чем слишком агрессивно тереть его - слишком частое отшелушивание может привести к воспалению, вызывающему появление морщин. А основная причина старения - хроническое и продолжительное воспаление кожи.

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Вы умываете лицо мылом

Возможно, вы любите ощущение от умывания лица обычным мылом. Тем не менее вы должны понять, что оно очень негативно воздействует на кожу и может ускорить процесс ее старения.

Читайте такжеЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегатьИспользование кускового мыла может повредить эпидермис, самый внешний слой кожи. Это может привести к преждевременному появлению морщин, увеличению пор и вызвать прыщи и воспаление.

Ваши средства по уходу за кожей сильно пахнут

Никогда не покупайте средства по уходу за лицом только потому, что вам нравится их запах. Дело в том, что ароматизаторы в средствах по уходу за кожей являются одними из самых распространенных виновников раздражения. При этом вовсе не важно, насколько чувствительна у вас кожа. Кроме того, ароматизаторы действуют не сразу – они являются медленным провокатором старения кожи.

Вы умываете лицо слишком горячей или холодной водой

Остановитесь! Нельзя умываться горячей или очень холодной водой. В идеале для умывания лица лучше всего использовать теплую воду. Холодная вода неэффективно удаляет ежедневную грязь, а горячая вода может раздражать и сушить вашу кожу.

Читайте такжеОшибки макияжа, которые допускает почти каждая женщинаА вот теплая вода помогает удалить грязь, но сохраняет естественные увлажняющие масла вашей кожи.

Вы не умываете лицо после того, как вспотели

В идеале лицо нужно мыть два раза в день. Но есть исключение: если вы занимаетесь спортом, то лицо нужно обязательно мыть еще и после тренировки. Если вы этого не сделаете, весь этот накопившийся пот может раздражать вашу кожу, что в конечном итоге может привести к появлению морщин.

омоложение старение
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