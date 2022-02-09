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58-летний Квентин Тарантино станет отцом второй раз

9 февраля 2022, 11:59
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Супруга режиссера, певица Даниэла Пик, находится на ранних сроках беременности.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик ждут второго ребенка / gettyimages.com

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино станет отцом во второй раз.

В СМИ появились новости о том, что его супруга, Даниэла Пик, вновь ждет ребенка. Пара пока не комментирует это радостное событие, так как, по словам инсайдеров, срок беременности пока невелик.

У Тарантино и Пик уже есть сын Лео. Мальчик появился на свет 22 февраля 2022 года.

Примечательно, что долгие годы за режиссером было закреплена слава закоренелого холостяка, который добровольно пожертвовал возможностью завести семью на алтарь кино.

"Я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет, но пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это мое время, чтобы делать фильмы", - рассказывал в одном из интервью Тарантино.

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Про детей он и вовсе отзывался весьма нелестно:

"Делать фильмы, а не детей — мой девиз. К черту маленьких сопливых ублюдков, я хочу веселиться".

Однако все изменилось с появлением в его жизни Даниэлы Пик. Тарантино не удалось сдержать данное им обещание - он женился до 60-ти, в 55 лет. Пара обручилась летом 2017 года, а в ноябре 2018-го - сыграла свадьбу.

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