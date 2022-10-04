УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерики

4 октября 2022, 18:09

Умения разъяренно кричать, бросаться вещами и психовать, в общем-то, не имеют никакой привязки к полу. Но все же эксперты выделяют топ-5 имен женщин-истеричек.

Истерички, имена
5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерики/ https://ua.depositphotos.com/

У каждого женского имени есть определенные особенности, которые с большой вероятностью отразятся на характере его владелицы. Эксперты выделят пять имен, которые часто указывают на женщин-истеричек.

Какие имена означают истеричку

Екатерина. Кати —девушки гордые. С повадками богинь и со взглядом цариц. И, плюс ко всему, весьма экспрессивны и эмоциональны. От мелких обидчиков они вряд ли начнут психовать в обыденной жизни. Но вот попсиховать серьезно они в силу высокомерия могут о, например, том, как несправедлива жизнь и жестока любовь. И тогда, что называется, "ховайся в жито".

Елена. Этимология этого имени до сих пор неоднозначна. Но эксперты сходятся к тому, что оно олицетворяет пылающий факел либо солнечный свет. Потому-то обладательницы этого имени "горят" гораздо чаще всех остальных. Их энергетика необуздана. И, понятное дело, часто игнорирует все социальные нормы.

Марина. Как писала известная поэтесса. "Мне имя — Марина, я бренная пена морская". А море, как известно, только изредка бывает тихим и мирным. Нельзя сказать, что Марины очень любят истерики. Просто они на все реагируют крайне эмоционально, как на позитивное, так и на негативное.

Имена

Светлана. Такие девушки все всегда принимают ‒ каждую мелочь ‒ крайне близко к сердцу. Особенно ее выводят из себя крайне нестабильные чувства со стороны возлюбленного. Светы чувствуют себя неуверенно в таком случае. И это провоцирует сильную ревность к любимому.

Мария. Недоверчивость также характерна для девушек-Маш (и женщин тоже). Ведь они очень любят накручивать себя. Сцены ревности для Маш ‒ плод постоянных фантазий, которые не позволяют оставаться в состоянии стабильных эмоций.

Другие новости:

имена
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:23

Вицепрезидент IBA Продивус призвал бойкотировать попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе

18:19

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

18:09

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерикиВидео

18:01

Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в УкраинеВидео

17:55

Юрий Романенко. Илон Маск предлагает Украине сдаться: зондаж, план или идиотизм?Видеоблоги

Реклама
17:46

Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионыВидео

17:21

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указВидео

17:13

Денежная удача их не  покинет: 4 знака смогут разбогатеть в октябреВидео

17:12

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - ЗагороднийВидео

17:06

Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном мореВидео

16:45

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

16:44

"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

16:36

ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехатьВидео

16:26

Зачем опытные хозяйки смазывают обувь маслом: спасет от надоедливой проблемы

16:25

"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронтеВидео

16:20

"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

16:19

Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в МосквеВидео

16:01

ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета "Аллигатор"

15:43

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

15:19

Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

Реклама
15:19

Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессораВидео

15:18

Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованныхВидео

15:16

Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова

15:13

Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

15:12

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

14:59

Обрывают "горячую линию": российские оккупанты массово сдаются в плен - разведкаВидео

14:50

Эйнат Кляйн показала возмущенного сына-кроху в объятиях Андрея Макаревича

14:44

Не сдержался и "заминировал" стол: собака из Ирпеня сорвала прямой эфире телемарафонаВидео

14:38

ВСУ освободили Давыдов Брод на ХерсонщинеВидео

14:23

"У нас нет проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной РФ разнесла ПутинаВидео

14:10

"Я бы отбросила коньки, приговор один": тяжелобольной Тышкевич поставили диагноз

14:09

В России недовольны официальным отказом Украины от переговоров с Путиным и назвали два вариантаВидео

14:05

"Были холопами, стали рабами": бежавшая из России Пугачева начала говорить правду

14:03

Как накрасить глаза, чтобы выглядеть моложе

14:01

Россия на пороге гражданской и третьей чеченской войн, а Украина де-факто уже в НАТО – ЗагороднийВидео

13:59

Украинские бойцы зашли в два села на Херсонщине: местные встретили ВСУ со слезами на глазахВидео

13:35

Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не зналВидео

13:34

Лукашенко признал, что Беларусь воюет против Украины

13:33

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

13:24

Киев обсуждает с США поставки ракет, которые стреляют дальше, чем HIMARS - посол Украины

Реклама
13:06

"Лариса, остановитесь!": 67-летняя Долина в микрошортах вызвала отвращения у россиян

12:59

"Мы ограбим вашу страну": в МИД Германии разнесли "диалог" Запада с ПутинымВидео

12:54

Гороскоп путешествий на октябрь-2022: астролог поведал, когда стоит куда-нибудь ехать

11:59

Совфед РФ окончательно утвердил акт аннексии захваченных областей Украины

11:40

Украина не будет разговаривать с Путиным: Зеленский официально поставил точку в переговорахВидео

11:35

"Противник обладает превосходством во всем": Гиркин скулит из-за наступления ВСУВидео

11:34

Отмазался: Наташа Королева оправдалась, почему офицер Тарзан не идет на войну

11:31

Наступление на востоке: ВСУ в упор подбираются к северу ЛуганщиныВидео

11:31

Когда осенние каникулы в Украине 2022: сколько будут отдыхать школьники

11:18

Путин хочет взорвать ядерное оружие на границе Украины — The Times

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять