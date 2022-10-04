5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерики/ https://ua.depositphotos.com/

У каждого женского имени есть определенные особенности, которые с большой вероятностью отразятся на характере его владелицы. Эксперты выделят пять имен, которые часто указывают на женщин-истеричек.

Какие имена означают истеричку

Екатерина. Кати —девушки гордые. С повадками богинь и со взглядом цариц. И, плюс ко всему, весьма экспрессивны и эмоциональны. От мелких обидчиков они вряд ли начнут психовать в обыденной жизни. Но вот попсиховать серьезно они в силу высокомерия могут о, например, том, как несправедлива жизнь и жестока любовь. И тогда, что называется, "ховайся в жито".

Елена. Этимология этого имени до сих пор неоднозначна. Но эксперты сходятся к тому, что оно олицетворяет пылающий факел либо солнечный свет. Потому-то обладательницы этого имени "горят" гораздо чаще всех остальных. Их энергетика необуздана. И, понятное дело, часто игнорирует все социальные нормы.

Марина. Как писала известная поэтесса. "Мне имя — Марина, я бренная пена морская". А море, как известно, только изредка бывает тихим и мирным. Нельзя сказать, что Марины очень любят истерики. Просто они на все реагируют крайне эмоционально, как на позитивное, так и на негативное.

Светлана. Такие девушки все всегда принимают ‒ каждую мелочь ‒ крайне близко к сердцу. Особенно ее выводят из себя крайне нестабильные чувства со стороны возлюбленного. Светы чувствуют себя неуверенно в таком случае. И это провоцирует сильную ревность к любимому.

Мария. Недоверчивость также характерна для девушек-Маш (и женщин тоже). Ведь они очень любят накручивать себя. Сцены ревности для Маш ‒ плод постоянных фантазий, которые не позволяют оставаться в состоянии стабильных эмоций.

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