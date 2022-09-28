5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и беды

Женские имена / pixabay

Имя любого человека несет в себе массу знаков судьбы. По словам специалистов, имена больше влияют на человека, чем знаки зодиака.

Многие хотят быть богатыми, удачливыми и никогда не болеть, но есть такие имена, о которых мало кто догадывается. Благодаря такому имени у человека всю жизнь неприятности, беды и проблемы на ровном месте.

Чтобы такого не случилось, узнайте всего 5 женских имен с отрицательной энергетикой, которые притягивают неудачи и разочарования.

Какие имена приносят беды человеку

Девушкам с именем Ада никогда не везет на любовном фронте. Женщинам с таким именем всегда приходится очень трудно по жизни. Ады часто остаются одни и страдают.

Обладательницы имени Аврора любят создавать себе большие проблемы и втягивают в них еще и близких. Авроры очень упрямы и прямолинейны, готовы добиваться своих целей и никого не слушают. Поэтому таким женщинам всегда трудно и на их жизненном пути попадаются одни неурядицы.

Мужчины от Галин не отходят, но они никогда не знают чего хотят. Галины очень внимательны и рассудительны, правда иногда это влияет на их жизнь. Чтобы долго не рассуждать, могут натворить немало неприятностей и потом страдают.

Лидеры по жизни с невероятной отдачей своему делу, но с большими жизненными разочарованиями. Такие женщины носят имя - Диана. Дианам всегда трудно найти компромисс, из-за чего создают себе большие проблемы.

Эгоистки и самовлюбленные Киры очень опасны. Мужчины от таких женщин теряют дар речи. Киры начинают доверять людям очень быстро, что приводит к проблемам и несчастьям этих девушек.

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