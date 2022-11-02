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5 вещей, которые нужно положить в кошелек, карман или сумку: можно привлечь большие деньги

2 ноября 2022, 23:28

Что положить в кошелек для привлечения денег, предметы которые приносят удачу.

приметы про деньги, как привлечь деньги,
Приметы про деньги / pixabay

Каждый мечтает стать успешнее, богаче и иметь крупные суммы денег для любый целей. Чтобы сохранить все свои финансы и привлечь еще больше, эксперты советуют иметь всегда при себе несколько важных предметов.

По словам специалистов, такие вещи способны стать денежным оберегом.

Главное правило, кошелек, сумка или карманы всегда должны быть чистыми и с купюрами. Нельзя оставлять такие вещи без денег, даже если вы ими не пользуетесь.

Какие вещи нужно обязательно носить в кошельке, чтобы там всегда водились деньги:

Запах корицы привлекает финансы и деньги. Стоит при себе иметь палочку корицы, когда вы идете на важную сделку. Удача будет на вашей стороне.

Бобовые зерна. Такие предметы всегда можно было найти в кошельке или сумке наших близких. Бобовые очищают вашу энергетику и притягивают финансы.

Пакетик дрожжей. Удивительно, но обычные дрожжи способны не только пригодиться к выпечке. По словам специалистов, чтобы получить желаемое, нужно носить "счастливый пакетик" дрожжей при себе.

Красная нитка или кусочек ткани. Издавна верили, что красный цвет привлекает деньги. Женщины всегда старались купить себе кошелек красного цвета, но это вовсе не обязательно. Можно купить любой кошелек, который вам по душе и положить в него красную ткань или нитку.

Положите в карман, сумку или кошелек подаренные деньги дорогим вам человеком. Заметите, как финансы будут магнитом к вам "прилипать".

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