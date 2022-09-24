5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из дома

Какие вещи нельзя отдавать из дома / ua.depositphotos.com, pixabay

Наш дом - это наша крепость. Зачастую мы отдаем из дома вещи, которые нам не нужны и просто лежат. Таким образом женщины расхламляют шкафы, кухню, балкон. Чтобы в ваш дом не пришла беда нужно знать, какие вещи запрещено отдавать.

Энергетика в каждом доме разная и вещи способны накапливать ее. По словам специалистов и биоэнергетиков, с личными вещами можно отдать свою удачу, финансовый достаток и благополучие.

Чтобы такого не случилось, не отдавайте из дома эти 5 вещей.

Какие вещи нельзя отдавать из дома

Нельзя отдавать вещи, которые касались вашей головы или волос. Фен, резинки, шапки, расческа.

Чтобы не отдать свою судьбу и удачу, не передавайте свое нижнее белье, даже новое.

Никогда не выносите из дома и не передавайте зеркала. Это касается и зеркал на шкафах.

Дольше всего сохраняют положительную энергетику человека подушки, одеяла и постельное белье. Такие вещи имеют невероятную "связь" с хозяином и могут навредить вам в будущем.

Посуда, которой вы не пользуетесь, также может обернуться для вас неприятным исходом. Такие вещи лучше не передавать никому и не передаривать.

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