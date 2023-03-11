5 вещей, которые нельзя отдавать даром: это может обернуться бедой

Есть вещи, которые нельзя отдавать просто так, ведь это может повлечь за собой неприятности как для бывшего, так и для нового владельца.

Есть вещи, которые, согласно поверьям, нельзя отдавать даром/ ua.depositphotos.com

Когда какая-то вещь дома становится лишней или ненужной, часто возникает мысль "дать ей вторую жизнь", отдав этот предмет кому-то другому. Это кажется лучшим вариантом – и дома появится больше места, и кому-то от этой вещи будет польза. Однако не все знают, что есть вещи, которые, согласно верованиям наших предков, нельзя отдавать даром. Ведь это может обернуться неприятностями как вам самим, так и новому владельцу этого предмета.

Наши предки верили, что есть предметы, которые ни в коем случае нельзя просто так отдавать другим людям, даже родственникам.

1. Драгоценности и бижутерия

Больше всего это правило касается украшений – как драгоценных, так и бижутерии. Считается, что во время ношения украшений они наполняются энергетикой своего владельца. Поэтому отдавать эти вещи фактически с частичкой своей энергетики опасно.

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Так же стоит быть осторожными, если кто-то вам дарит украшения, которые раньше кем-то одевались. Ведь в таком случае есть риск забрать на себя беды этого человека.

В первую очередь это касается украшений из золота, серебра и платины.

2. Одежда и обувь

Вещи, которые мы постоянно носим, автоматически наполняются нашей энергетикой. Поэтому отдавать свою одежду или обувь кому-то весьма нежелательно – таким образом вы можете отдать свое счастье и благополучие другому человеку.

Так же нежелательно получать такие вещи от кого-то, ведь в таком случае вы не знаете, не передаст ли вам тот человек с одеждой свои беды и несчастья – возможно нечаянно, а возможно и со злым замыслом.

Если же вы получили от кого-то одежду, которую носил тот человек, можно провести своеобразный обряд очищения – постирать вещи, добавив к порошку соль.

3. Веник

Конечно, нечасто встречаются ситуации, когда кто-то кому-то дарит веник, однако и такие случаи бывают. На самом деле лучше избегать таких подарков – не дарить самим и не брать от кого-то. Если же кто-то вам дарит веник, можно просто дать этому человеку несколько монет – получится, что вы его купили, а не взяли даром.

4. Полотенца, шарфы и часы

Такие вещи издавна считались символами разлуки и ссор, поэтому их точно нельзя назвать лучшими подарками.

5. Носки

Здесь речь идет не о тех вещах, которые уже кто-то носил, а о новых. Так, не стоит дарить кому-то носки, ведь это разрушает вашу связь с этим человеком. Поэтому дарить своему мужу или парню носки на праздник – это плохая идея.

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