5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

Есть список дел, которые нельзя делать перед тем, как отправляться в путь, иначе можно навлечь на себя беду.

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Что нельзя делать перед дорогой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Подготовка к поездке или путешествию - процесс ответственный, независимо от того, насколько далеким будет путь, который вам предстоит преодолеть. Любая поездка всегда вызывает волнение, ведь хочется, чтобы всё прошло как можно лучше и без неприятных "сюрпризов".

Наши предки верили в то, что есть ряд действий, которые нельзя выполнять перед тем, как отправляться в путь. Так же есть определенные запреты для того времени, когда в пути находится кто-то из ваших родных. Давайте разберемся, что нельзя делать перед дорогой согласно древним приметам.

1. Мыть голову

Конечно, перед долгой дорогой хочется подготовиться и быть "во всей красе". Но, согласно древним приметам, нельзя перед тем, как отправляться в путь, мыть голову. "Почему так?", - удивитесь вы. Дело в том, что наши предки верили, что такие действия могут сделать нас уязвимыми перед нечистыми силами.

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Будет лучше помыть голову за день до отъезда, или же сделать это после того, как вы прибудете в место назначения.

2. Возвращаться после того, как преодолели половину пути

Приметы говорят, что возвращаться домой с половины пути - это очень плохо. И даже если не руководствоваться приметами, а просто оценить ситуацию рационально - вряд ли это пойдет кому-то на пользу, ведь придется потерять большую часть времени. Поэтому стоит заблаговременно собирать вещи, чтобы ничего не забыть, и перед выходом из дома обязательно проверять, всё ли взяли.

3. Переступать порог с левой ноги

Издавна считается, что левая сторона связана со всем негативным и нечистой силой, а правая - со светлыми силами. Поэтому для успешной дороги достаточно будет переступить порог не с левой, а с правой ноги, и еще и при этом будет не лишним прочитать молитву. Соблюдение такого простого правила не отнимет много времени и сил.

4. Шить или зашивать одежду

Считается, что есть риск "зашить" успех, и как следствие в пути вас могут преследовать неприятности. А что же делать, если случайно порвалась любимая блузка, которую вы хотели одеть в дорогу? В таком случае лучше заменить ее на другую одежду, а не зашивать перед самым выходом.

5. Рассказывать малознакомым людям о поездке

Никто из чужих или малознакомых людей не должен знать о поездке. Говорить о ней стоит только самым близким. Чем меньше людей, знает, тем лучше. Ведь малознакомые вам люди могут, например, позавидовать или подумать/ пожелать вам чего-то плохого, и тогда вас в пути будут преследовать неудачи.

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