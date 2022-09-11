5 вещей, которые нельзя давать и брать в долг

Что нельзя давать и брать в долг / pixabay.com

Суеверные люди считают, что не все можно давать в долг. Существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя давать другим людям.

Главред узнавал, какие вещи нельзя давать в долг и чем это чревато.

Одежда

Считается, что одежда заряжается энергетикой человека, который её носит. Поэтому не стоит давать её тому, в ком вы не уверены. Чтобы обойти запрет, возьмите плату за нее или заплатите сами.

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Соль

Если вы берете соль у другого человека, то рискуете привлечь неприятности в любви, деньгах или работе. Когда избежать обмена солью нельзя, то не отдавайте свой долг и не просите у человека его возврата.

Столовые приборы и посуда

Столовые приборы и посуда, хранят энергетику вашего дома и семьи. Когда вы одалживаете посуду, вы отдаете часть своего счастья.

Веник

Вещи для уборки дома считаются мощным очищающим средством – с их помощью наши предки избавлялись от мусора не только физически, но и духовно. Отдавая веник кому-то другому, вы лишаете себя защиты и привлекаете в дом беды.

Хлеб

Хлеб часто используется в различных обрядах. Если вы отдаете хлеб добровольно – это не запрещается, а вот последний кусок отдавать нельзя. В таком случае вы рискуете оказаться в нищете.

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