5 вещей, которые не стоит покупать на распродаже: очень быстро отправятся на помойку

Ряд вещей на распродажах могут стать настоящим провалом, когда вы придете домой и посмотрите на них еще раз. Поэтому стоит останавливать себя от таких покупок.

Есть вещи, которые не стоит покупать на распродажах/ ua.depositphotos.com

Распродажи в магазинах с одеждой и обувью любят, наверное, все, ведь именно тогда можно купить трендовые качественные вещи по умеренной или даже очень низкой цене. Зачем же переплачивать, если одна и та же вещь, которая еще недавно стоила очень дорого, сейчас продается с большой скидкой. Но и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Многие не задумываются, как покупать на распродажах, чтобы не принести домой пустой кошелек и кучу ненужных вещей.

На самом деле, во время распродажи трудно контролировать свои эмоции и действия. Когда мы видим очень большую скидку на определенную вещь, она начинает нам казаться выгодной покупкой. Если задуматься, то без распродажи мы просто прошли бы мимо этой вещи и даже не взглянули бы на нее. Когда же нам "нарисовали" на ценнике "выгодное предложение", пройти мимо него трудно.

Поэтому перед походом по магазинам нужно помнить, что не стоит покупать на распродаже. Такие вещи всё равно, вероятнее всего, не принесут пользы. Но при этом они способны быстро опустошить ваш кошелек, а потом будут занимать место в шкафу и в худшем случае отправятся на помойку.

видео дня

1. Вещи, которые вышли из моды

Если вы следите за модными новинками и стараетесь быть "в тренде", тогда это правило для вас точно не пустое место. Но даже модницы могут попасться на крючок магазинов одежды, которые устраивают распродажи остатков вещей из прошлых сезонов. Нет гарантии, что та вещь, которая была на пике популярности в прошлом сезоне, будет такой же популярной в следующем.

Поэтому стилисты советуют покупать на распродажах преимущественно базовые вещи, которые не выходят из моды много лет подряд – например, пальто, джинсы, свитера, блузки, рубашки, кроссовки и тому подобное. Но тут стоит заметить, что именно во время распродажи вещей прошлых сезонов может быть трудно найти какие-то базовые вещи – обычно магазины стараются быстрее распродать то, что уже потеряло или теряет свою актуальность.

2. Некачественные вещи

Часто на распродажах можно наткнуться на те вещи, которые долго не продавались или длительное время лежали на складе. Стоит обращать внимание, в каком состоянии находится такая одежда – нет ли там потертостей, катышков, дырочек, вытянутых плеч, разошедшихся швов и т.п.

Бывает, что из-за большой скидки есть соблазн закрыть глаза на некоторые недостатки – мол, не такой уж и растянутый тот свитер, а катышки на футболке "почти незаметны". Но обычно такие "розовые очки" мы надеваем только под давлением эмоций, а уже дома, хорошо подумав и еще раз взглянув на покупки, будем жалеть о них.

3. Вещи не по размеру

На распродажах также стоит избегать вещей, которые не подходят по размеру. Когда вещь продается очень дешево, есть соблазн подумать "ничего, чуточку похудею и влезу в эти штаны". Но такая покупка вряд ли вас порадует. Одежду стоит покупать так, чтобы носить "здесь и сейчас", а не "возможно, когда-нибудь, когда придет время".

4. Ненужные вещи

Вы привыкли ходить в удобной обуви, а тут увидели на распродаже симпатичные туфли на большом каблуке и загорелись желанием их купить? Остановитесь на мгновение, пролистайте в голове весь свой гардероб, подумайте, есть ли вам с чем одеть такие туфли, а также при каком случае и куда именно вы бы их надели.

Если раньше у вас не возникало необходимости покупать и надевать туфли на высоком каблуке, то действительно ли такая потребность есть сейчас, или это просто кратковременная вспышка, которая скоро пройдет? В таких случаях стоит задать себе всего один вопрос: а купили бы вы такую обувь, если бы она не была со скидкой?

5. Вещь, которая ни к чему не подходит

Дешевая кофточка на распродаже может и вправду быть на первый взгляд красивой, но стоит задумываться, впишется ли она в ваш гардероб. Перед тем, как ее купить, попробуйте сложить в голове хотя бы несколько разных сочетаний с другими вещами. Если окажется, что она ни к чему на самом деле не подходит и, возможно, это даже не ваш стиль, то стоит ли ее покупать просто так, а потом ломать голову, что с ней делать.

Читайте также: