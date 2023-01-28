glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 вещей, которые не должны стоять в спальне: если их не убрать, вы не сможете выспаться

28 января 2023, 01:35
Есть ряд вещей, мешающих здоровому сну. Если вам постоянно хочется спать, обратите внимание, есть ли такие вещи в вашей спальне.
Спальня, телевизор
Есть вещи, которые нельзя ставить в спальне/ pixabay.com УНИАН

Крепкий и здоровый сон не всегда возможен в современном мире. Стрессы, которые нас преследуют, проблемы в семье или на работе и т. п. могут отбирать возможность быстро заснуть и выспаться. Однако есть еще один фактор, который очень влияет на сон – обстановка вокруг. Стоит знать, что не должно стоять в спальне, чтобы избежать проблем со сном в дальнейшем.

В списке того, что нельзя держать в спальне, есть пять основных вещей.

1. Рабочий стол

За рабочим столом мы концентрируемся на работе, а в спальне должны чувствовать расслабление, чтобы нормально заснуть. Если совместить эти два места, то мозг может не успевать так быстро переключаться.

Когда вы постоянно будете видеть перед собой рабочий стол, ваши мысли явно не будут расслаблены, и вы не сможете нормально отдохнуть.

Если нет возможности поставить рабочий стол в другой комнате, можно схитрить и перегородить рабочее место ширмой, чтобы оно не было постоянно в вашем поле зрения, когда вы закончили работу.

2. Зеркало напротив кровати

В целом оно просто будет отвлекать вас и не давать возможности нормально отдохнуть. Кроме этого, считается, что зеркало накапливает негативную энергетику, которая потом будет плохо влиять на психологическое состояние человека.

3. Тонкие шторы

Человек может нормально выспаться только в темном помещении, ведь только при условии полной темноты вокруг в мозге вырабатывается очень нужный гормон мелатонин. Если в комнате есть хоть какой-то источник света – включенная ночная лампа, уличный фонарь, свет которого пробивается в комнату сквозь шторы и тому подобное – то организм воспринимает этот свет и не может нормально вырабатывать мелатонин.

Тонкие шторы будут пропускать в комнату свет с улицы, когда утром взойдет солнце, а ночью – свет от луны и уличное освещение. Поэтому такие шторы – очень плохой вариант для спальни.

4. Телевизор или компьютер

Это очень сильный отвлекающий фактор. Учеными доказано, что сон будет намного эффективнее, а засыпание – легче, если не пользоваться телефоном и другими гаджетами и не смотреть телевизор за два часа до сна.

Если же телевизор будет стоять прямо в спальне, трудно будет удержаться от такого соблазна посмотреть его перед тем, как пойти спать. А со временем это вообще может превратиться во вредную привычку, которая будет очень портить качество вашего сна, и утром после этого вы вряд ли будете чувствовать себя полными сил и энергии.

5. Домашние животные

Да-да, домашних животных не рекомендуется брать к себе в спальню, хотя многие наоборот любят, чтобы котики или собачки спали на одеяле рядом с ними.

Дело в том, что у животных другой жизненный цикл. Ваш график отхода ко сну и просыпания утром не будет совпадать с естественным часами вашего домашнего любимца. Он будет засыпать и просыпаться не так, как вы. В заключении ваш организм будет страдать от нехватки сна и утром вы точно не будете чувствовать себя полными сил.

Читайте также:

сон интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:02

"Мне пришлось показать мою загорелую грудь": Волочкова возмутила поклонников новым видео

01:35

5 вещей, которые не должны стоять в спальне: если их не убрать, вы не сможете выспаться

00:54

Украина в феврале может получить истребители F-16 - СвитанВидео

00:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Капризы этих женщин моментально исполняются: имена дам, которые любят загонять мужчин под каблук

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:15

У россиян много мобилизованных и "железа", поэтому они готовят наступление к 24 февраля - ДаниловВидео

27 января, пятница
23:26

Почему Германия не спешит оказывать военную помощь Украине: аналитик указал на "подводные камни"Видео

22:51

Зачем 29 января выворачивали все наволочки в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

22:45

Сауна и танцы у плиты отменяются: готовим обалденно яркую и сочную свеклу на салат

Реклама
22:09

"Об этом не может быть и речи": Германия грубо отказалась передавать Украине истребителиВидео

22:07

Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный романВидео

21:56

"Все в огне": Россия нанесла удар по жилому массиву в Часовом ЯруВидео

21:41

Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глазВидео

21:35

"Украина - ничейная земля": Орбан огорошил новым скандальным заявлениемВидео

21:33

"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о ЗеленскомВидео

21:04

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"Видео

21:02

Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные боиВидео

20:34

Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждатьВидео

20:22

Кочетков откровенно ответил, есть ли у Украины шанс вернуться к мирной жизни в 2023 годуВидео

20:12

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

Реклама
19:47

Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

19:38

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в БахмутеВидео

19:33

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

19:26

Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУВидео

19:20

Как Россия пытается дискредитировать Швециюмнение

19:16

"Идет постепенное истощение": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на ДонбассеВидео

18:54

В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидатьВидео

18:53

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

18:30

"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в КремлеВидео

18:18

Гороскоп на завтра 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

18:16

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - ШмыгальВидео

18:00

"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мирВидео

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки AbramsВидео

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

Реклама
16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять