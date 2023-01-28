5 вещей, которые не должны стоять в спальне: если их не убрать, вы не сможете выспаться

Есть ряд вещей, мешающих здоровому сну. Если вам постоянно хочется спать, обратите внимание, есть ли такие вещи в вашей спальне.

Есть вещи, которые нельзя ставить в спальне/ pixabay.com УНИАН

Крепкий и здоровый сон не всегда возможен в современном мире. Стрессы, которые нас преследуют, проблемы в семье или на работе и т. п. могут отбирать возможность быстро заснуть и выспаться. Однако есть еще один фактор, который очень влияет на сон – обстановка вокруг. Стоит знать, что не должно стоять в спальне, чтобы избежать проблем со сном в дальнейшем.

В списке того, что нельзя держать в спальне, есть пять основных вещей.

1. Рабочий стол

За рабочим столом мы концентрируемся на работе, а в спальне должны чувствовать расслабление, чтобы нормально заснуть. Если совместить эти два места, то мозг может не успевать так быстро переключаться.

Когда вы постоянно будете видеть перед собой рабочий стол, ваши мысли явно не будут расслаблены, и вы не сможете нормально отдохнуть.

Если нет возможности поставить рабочий стол в другой комнате, можно схитрить и перегородить рабочее место ширмой, чтобы оно не было постоянно в вашем поле зрения, когда вы закончили работу.

2. Зеркало напротив кровати

В целом оно просто будет отвлекать вас и не давать возможности нормально отдохнуть. Кроме этого, считается, что зеркало накапливает негативную энергетику, которая потом будет плохо влиять на психологическое состояние человека.

3. Тонкие шторы

Человек может нормально выспаться только в темном помещении, ведь только при условии полной темноты вокруг в мозге вырабатывается очень нужный гормон мелатонин. Если в комнате есть хоть какой-то источник света – включенная ночная лампа, уличный фонарь, свет которого пробивается в комнату сквозь шторы и тому подобное – то организм воспринимает этот свет и не может нормально вырабатывать мелатонин.

Тонкие шторы будут пропускать в комнату свет с улицы, когда утром взойдет солнце, а ночью – свет от луны и уличное освещение. Поэтому такие шторы – очень плохой вариант для спальни.

4. Телевизор или компьютер

Это очень сильный отвлекающий фактор. Учеными доказано, что сон будет намного эффективнее, а засыпание – легче, если не пользоваться телефоном и другими гаджетами и не смотреть телевизор за два часа до сна.

Если же телевизор будет стоять прямо в спальне, трудно будет удержаться от такого соблазна посмотреть его перед тем, как пойти спать. А со временем это вообще может превратиться во вредную привычку, которая будет очень портить качество вашего сна, и утром после этого вы вряд ли будете чувствовать себя полными сил и энергии.

5. Домашние животные

Да-да, домашних животных не рекомендуется брать к себе в спальню, хотя многие наоборот любят, чтобы котики или собачки спали на одеяле рядом с ними.

Дело в том, что у животных другой жизненный цикл. Ваш график отхода ко сну и просыпания утром не будет совпадать с естественным часами вашего домашнего любимца. Он будет засыпать и просыпаться не так, как вы. В заключении ваш организм будет страдать от нехватки сна и утром вы точно не будете чувствовать себя полными сил.

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